Alejandra Maglietti sufrió un robo en Palermo y lanzó una advertencia urgente a sus seguidores: "Tengan..."

Asimismo, Alejandra agregó que había hablado con la gente del local en la calle El Salvador a donde había ido a retirar algunas cosas, quienes le aseguraron que aquella era una modalidad "constante" en la zona. “ Así que ya saben, corroboren que el auto haya cerrado correctamente”, alertó a su fandom en medio de la inevitable impotencia.

Por último, Maglietti hizo saber su decisión de denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes. “Estoy tratando de conseguir las cámaras para hacer la denuncia, pero evidentemente lo hacen en zonas donde la gente se baja del auto un ratito, pasan con una mochila o algo que disimula el inhibidor”, concluyó furiosa ante la constante inseguridad que golpea al país.

IG Alejandra Maglietti robo

Cuáles fueron las pérdidas que sufrió la empresa de la pareja de Alejandra Maglietti tras el incendio de Ezeiza

La noche del viernes de la semana pasada quedó marcada por un impresionante incendio que arrasó un predio ubicado en la zona industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza. Mientras que los bomberos continuaban trabajando para extinguir completamente el fuego y las autoridades investigaban qué originó el siniestro, Alejandra Maglietti compartió públicamente la difícil situación personal que le tocó atravesar a raíz de esta tragedia.

Sucede que el incendio alcanzó también a la empresa de su pareja, Juan Manuel, y la modelo, visiblemente afectada, relató en los estudios de LN+ el duro momento que están viviendo como familia y como parte del sector afectado.

Con la voz entrecortada, comenzó su testimonio: “Estoy en un momento difícil porque justo lo ponían en el informe. Mi pareja, mi esposo, es uno de los afectados con lo que pasó en Ezeiza, con lo de la explosión”. La emoción la superó mientras explicaba que todavía se encontraba en shock por lo ocurrido.

Aún conmovida, continuó: “Perdón, estoy todavía como muy afectada por todo lo que pasó. Vengo de una noche sin dormir, con mucha angustia por todo lo que se está viviendo”. Su relato reflejaba no solo preocupación personal sino también el golpe emocional que significó para quienes trabajan en el lugar.

Maglietti detalló el impacto del incendio sobre el polo industrial: “Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados, Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión. Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesto prácticamente todo un polo industrial”.

En medio del dolor, tuvo palabras de agradecimiento para quienes trabajaron sin descanso desde el primer momento: “Y realmente quiero destacar el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche trabajando, del Municipio que también estuvo a disposición. Y bueno, ojalá que ayuden a que esto pueda salir adelante y se pueda solucionar de la mejor manera y lo más rápido posible”.

“Fue una catástrofe, algo sin precedentes que jamás ocurrió, una explosión y una situación que la verdad que no nos imaginamos nunca que íbamos a estar viendo una cosa así”, describió totalmente quebrada.

Con respecto a las posibles causas, aclaró que en ese momento aún no había certezas: “Especulaciones que no tienen asidero. Se habla de la logística de una empresa que se dedica a una empresa de agroquímicos. No empezó el fuego en Plásticos Lago, fue afectado nada más”.

Finalmente, resumió sus horas más duras: “Fueron momentos de mucha angustia toda la noche pensando sin saber qué era realmente lo que estaba pasando, sin poder estar, sin poder ir, con el teléfono nada más. Toda una noche de zozobra esperando ver qué era lo que ocurría, cómo terminaba y realmente fue catastrófico lo que pasó”.