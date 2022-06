En ese sentido, el ministro señaló: "No es un hecho aislado lo que ocurrió ayer. Esto nos deja una enseñanza. Nada justifica el accionar de estas tres personas. La crispación que hoy vemos en la sociedad generan hechos inaceptables. Actuamos muy rápido y hay tres detenidos que fueron imputados por el delito de homicidio simple. Son tres asesinos".

Sergio Berni anticipó que será candidato en 2023 y pidió "refundar el país" Sergio Berni habló sobre la muerte del camionero en Daireaux: "Actuamos muy rápido y son tres asesinos".

Sobre si existe un ruido político detrás de las protestas, Berni aseguró: "Siempre hay un reclamo genuino, reclamos económicos ocultos e intereses de todo tipo. La Argentina perdió el orden, el rumbo y la certidumbre. No podemos estar peleándonos por un litro de gasoil. Tenemos que dejar de atentar contra el crecimiento en la Argentina en todos lados. Esto no conduce a nada".

Sergio Berni y el problema detrás de la falta de gasoil

Al respecto sobre la faltante de combustible, Berni indicó que "hay otros temas que se deben resolver que están enmascarados por la falta de gasoil". Y le mandó un mensaje al Gobierno nacional: "No es un momento para criticar en una situación complicada. Estamos diciendo que estamos creciendo y no podemos redistribuir. Estamos creciendo y no tenemos gasoil. La Argentina perdió la capacidad de prever".

paro-transportistas.jpg La fuerte protesta por la falta de gasoil se hace sentir en todo el país.

Hace una semana, Berni amenazó a los camioneros que cortaban la autopista Buenos Aires-La Plata. Sin embargo, el ministro no se hizo presente en el piquete de Daireaux, donde fue la tragedia del camionero. "Esa es ruta nacional. Cuando intervine en el Puente Pueyrredón hubo una queja muy fuerte porque dijeron que no podíamos meternos en temas federales", reconoció.

Y agregó: "Yo no voy a decir quién tiene que estar. Cuando fue lo del Puente Pueyrredón la tuve a la ministra Frederic (Sabina) y a su segundo gritando que no podía estar en jurisdicción federal. No sé sin con presencia lo de Daireaux se podría haber evitado, pero a los que protestan hay que darles certidumbre".

Cómo fue el ataque al camionero

Crimen del camionero 2.jpg Un camionero buscó evadir una protesta por la falta de gasoil, lo atacaron con piedras y perdió el control del vehículo.

Guillermo Andrés Jara era un camionero de 45 años, quien murió luego de ser apedreado al intentar eludir una protesta de transportistas por la escasez de gasoil. La agresión provocó la rotura del parabrisas del camión y la pérdida del control vehículo.

Jara murió en la tarde de este lunes sobre la ruta 65, a unos 5 kilómetros del acceso a la ciudad de Daireaux, en la provincia de Buenos Aires.

El resultado de la autopsia, en tanto, finalizó esta madrugada y aún se aguarda los resultados. Queda establecer si Jara murió por el piedrazo o por efecto del choque. Por lo pronto, para la Justicia se trató de una “acción homicida” y ahora el fiscal que lleva adelante la investigación, Fabio Arcomano, tiene 48 horas para indagar a los sospechosos.

Jara estuvo una hora detenido en el piquete y luego continuó su viaje sin atender al pedido de adherirse a la medida de fuerza, motivo que habría provocado el fuerte enojo de los manifestantes. Dos vehículos lo habrían perseguido y, después de darle alcance, lo atacaron con piedras. Los impactos causaron los daños en el camión, que terminó volcado.

Al lugar acudió personal de Bomberos Voluntarios y de la Policía de Daireaux, que realizó los primeros auxilios y posteriormente constató la muerte del chofer, que provenía de General Rodríguez y se dirigía hacia Bonifacio.