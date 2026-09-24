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La inesperada reacción de Pampita tras el error que tuvo con la China Suárez: "No..."

Pampita reposteó por error una publicación de la China Suárez, la borró rápidamente y luego sorprendió en redes con una reacción cargada de humor.

24 sept 2026, 18:53
china suarez y pampita
china suarez y pampita

Pampita quedó en el centro de la escena este jueves después de cometer un inesperado error en Instagram que tuvo como protagonista nada menos que a la China Suárez. La modelo reposteó por error una publicación de la actriz en sus historias y, aunque la eliminó rápidamente, el movimiento alcanzó a quedar registrado y desató todo tipo de especulaciones en las redes sociales.

Como era de esperarse, las redes hicieron su propia lectura del episodio y aparecieron distintas teorías sobre el llamativo repost. Mientras algunos consideraron que simplemente se trató de un error al utilizar Instagram, otros imaginaron que detrás del movimiento podía haber algo más. "Si lo analizás…. No fue un repost. La intención fue enviarle eso a otra persona… y se le fue como repost. Más interesante es a quién se lo quiso mandar", planteó un usuario. "Noooooooo, qué vergüenza, Pampita. JAJAJAJAJAJAJAJA", reaccionó otro, mientras que una tercera persona aseguró: "Viven pendiente, quieren ser como ella y no pueden, por eso la odian".

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Lejos de alimentar las especulaciones o responder con seriedad al revuelo, Pampita eligió tomárselo con humor. La conductora compartió en sus historias el conocido meme acompañado por la clásica frase: “No me quemes...”.

Con esa respuesta, decidió descomprimir la situación y dejar en claro que, al menos públicamente, prefirió reírse del insólito error que por unos segundos hizo que una publicación de la China apareciera en sus propias historias.

Cómo fueron los looks gemelos de Wanda Nara y la China Suárez que reavivaron la polémica en redes

Tras la confirmación del elenco que formará parte de MasterChef Celebrity, una inesperada controversia se encendió en las redes sociales y volvió a poner en el centro de la escena a dos figuras que mantienen una histórica rivalidad mediática: Wanda Nara y la China Suárez.

Todo comenzó a partir de una publicación que realizó la actual pareja de Mauro Icardi pocas horas después de la presentación oficial del ciclo gastronómico que tendrá a Wanda como conductora. El posteo no pasó inadvertido y rápidamente generó repercusiones entre los usuarios.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías con diferentes outfits utilizados en los últimos días. Sin embargo, hubo uno en particular que llamó la atención porque guardaba una notable similitud con el look que había elegido Wanda durante el evento de lanzamiento del programa que se emitirá por Telefe.

Para aquella presentación, a la que asistieron numerosos medios de comunicación, la empresaria apostó por un pantalón ancho de inspiración militar en tono verde oscuro. Horas más tarde, la China Suárez publicó una postal frente al espejo donde lucía una prenda muy parecida, acompañada por una gorra y un bolso. La coincidencia no tardó en ser advertida por los seguidores, que reaccionaron de inmediato en redes. “Encuentre las 7 diferencias”, publicó la cuenta @elejercitodelam en X dejando al descubierto los detalles que coinciden en cada uno de los looks de Wanda y la China. "Empieza Masterchef... Empiezan las mil publicaciones de la China", "¿Ya tiene estilo propio? ¿O a quién anda copiando ahora?", se preguntaron otros usuarios en la publicación subida por la actriz.

A partir de esas imágenes, volvió a abrirse la discusión entre los fanáticos de ambas celebridades. Mientras algunos sostienen que una replica el estilo de la otra, otros consideran que las coincidencias forman parte de una suerte de juego de influencias mutuas en materia de moda.

En ese contexto, cabe recordar que días atrás, durante una emisión de LAM (América TV), fue Nora Colosimo quien deslizó una fuerte acusación contra la ex Casi Ángeles, al asegurar que seguía atentamente todo lo que hacía su hija. “Si Wanda se vestía de verde, ella se vestía de verde. Si se vestía de rosa, ella se vestía de rosa”, manifestó picante la madre de la conductora.

Lo cierto es que, una vez más, los estilos elegidos por la China Suárez y Wanda Nara quedaron en el foco de los comentarios y reavivaron una polémica que parece no tener fin entre las dos figuras del espectáculo.

     

 

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