El comentario de Georgina Barbarossa que sorprendió tras la denuncia por acoso de Sofía Gonet: "¿Cómo...?"

"Lo que pasa es que uno está muy expuesto. Pero hay que tener cuidado con lo que uno expone", planteó que esa visibilidad en redes y medios puede generar situaciones de vulnerabilidad, y por eso consideró importante prestar atención a la información personal que se decide compartir públicamente.

Qué dice la denuncia de Sofía Gonet contra su acosador

En medio de la repercusión que generó la denuncia de Sofía Gonet, Marina Calabró brindó detalles en PrimiciasYa (América TV) sobre la presentación que realizó la influencer y explicó dónde decidió formalizarla: "La Reini formalizó la denuncia, se presentó en la comisaría de Género".

La periodista también reconstruyó uno de los episodios que figura en la denuncia y que involucra a Homero Pettinato, ocurrido en las inmediaciones de Olga, donde el denunciado habría tenido un gesto intimidatorio hacia el conductor: "Su expareja, el señor Homero Pettinato, se hallaba en un streaming de nombre Olga, que se encuentra en Humboldt 1507, momento en que el sujeto se apersonó en vía pública y, a través de una vidriera, le realizó una seña con el dedo índice hacia el cuello, como se realiza señal de muerte, lo miró fijamente y se retiró, siendo antecedente que hace dos años venía amenazándolo de muerte, ya que se encontraba en pareja con la rubricante".

Por último, Calabró explicó qué manifestó La Reini al ser consultada por una eventual denuncia realizada por Pettinato y detalló cuál sería su intención respecto del proceso judicial: "Consultada sobre si tiene conocimiento si el señor Pettinato realizó una denuncia por lo sucedido, refiere que sí, que fue denunciado en comisaría. Quiere que sea una causa penal contra la persona que denunció a Homero Pettinato".