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El comentario de Georgina Barbarossa que sorprendió tras la denuncia por acoso de Sofía Gonet: "¿Cómo...?"

En PrimiciasYa, Georgina Barbarossa se refirió al tema de la semana, que tiene a Sofía Gonet y Homero Pettinato como protagonistas a raíz de distintas situaciones de acoso y amenazas que se extendieron a lo largo de los años.

24 sept 2026, 18:23
El comentario de Georgina Barbarossa que sorprendió tras la denuncia por acoso de Sofía Gonet: ¿Cómo...?

El comentario de Georgina Barbarossa que sorprendió tras la denuncia por acoso de Sofía Gonet: "¿Cómo...?"

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Las amenazas a Homero Pettinato y el acoso denunciado por Sofía Gonet, atribuido a Hernán Bloquero, volvieron a instalar la problemática en la agenda mediática. A partir de la exposición del caso, varias figuras del espectáculo se animaron a contar experiencias personales y situaciones similares que atravesaron a lo largo de sus carreras.

Con la denuncia de la influencer ya concretada y luego de que PrimiciasYa (América TV) accediera al documento que dejó asentada la presentación, el tema continuó generando repercusiones en los distintos ciclos de televisión. Quiere que sea una causa penal contra la persona que denunció a Homero Pettinato, se desprende de un fragmento del informe policial elaborado a partir de la denuncia de Gonet.

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En ese contexto, el programa también buscó conocer la opinión de Georgina Barbarossa, quien fue abordada a la salida del ciclo matutino que conduce. La conductora habló sobre esta problemática y se refirió a las situaciones de acoso y hostigamiento que pueden atravesar las figuras públicas, especialmente cuando quedan expuestas en redes sociales y en los medios.

Georgina se mostró al tanto del caso y remarcó que se trata de una problemática que puede extenderse durante años, aunque lamentó que Sofía no haya presentado la denuncia antes: "Cómo demoraste tanto Reini, 10 años, que locura. Ella ya lo denunció, pero..."

"Lo que pasa es que uno está muy expuesto. Pero hay que tener cuidado con lo que uno expone", planteó que esa visibilidad en redes y medios puede generar situaciones de vulnerabilidad, y por eso consideró importante prestar atención a la información personal que se decide compartir públicamente.

Qué dice la denuncia de Sofía Gonet contra su acosador

En medio de la repercusión que generó la denuncia de Sofía Gonet, Marina Calabró brindó detalles en PrimiciasYa (América TV) sobre la presentación que realizó la influencer y explicó dónde decidió formalizarla: "La Reini formalizó la denuncia, se presentó en la comisaría de Género".

La periodista también reconstruyó uno de los episodios que figura en la denuncia y que involucra a Homero Pettinato, ocurrido en las inmediaciones de Olga, donde el denunciado habría tenido un gesto intimidatorio hacia el conductor: "Su expareja, el señor Homero Pettinato, se hallaba en un streaming de nombre Olga, que se encuentra en Humboldt 1507, momento en que el sujeto se apersonó en vía pública y, a través de una vidriera, le realizó una seña con el dedo índice hacia el cuello, como se realiza señal de muerte, lo miró fijamente y se retiró, siendo antecedente que hace dos años venía amenazándolo de muerte, ya que se encontraba en pareja con la rubricante".

Por último, Calabró explicó qué manifestó La Reini al ser consultada por una eventual denuncia realizada por Pettinato y detalló cuál sería su intención respecto del proceso judicial: "Consultada sobre si tiene conocimiento si el señor Pettinato realizó una denuncia por lo sucedido, refiere que sí, que fue denunciado en comisaría. Quiere que sea una causa penal contra la persona que denunció a Homero Pettinato".

     

 

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