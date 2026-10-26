Susto en MasterChef: Hernán de Mala Fama sufrió un accidente mientras cocinaba y tuvo que recibir asistencia

De esta manera, el episodio sumó un momento inesperado a la competencia culinaria, donde la presión del tiempo y el trabajo con cuchillos pueden dar lugar a pequeños accidentes durante las preparaciones.

Cómo fue el accidente que sufrió Luck Ra en MasterChef Celebrity

Luck Ra protagonizó un momento de tensión durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), mientras avanzaba con la preparación de su receta. En medio de la competencia, Damián Betular se acercó a su estación para controlar cómo venía la cocción de las pastas, pero un imprevisto con el agua sorprendió al cantante y lo hizo reaccionar con un grito.

La escena comenzó cuando el jurado llegó hasta la cocina del músico para observar su preparación y consultarle qué estaba haciendo. "¿Relleno de cabutia?", le preguntó Betular al revisar las pastas. "Así es", afirmó Luck Ra. Al notar que había demasiado líquido en la olla, el pastelero le advirtió que debía sacar una parte para evitar problemas más adelante y le insistió con una indicación: "Sacale agua, Facu, porque te está chupando mucha agua y te va a hacer un quilombo después fuerte. Sacale, sacale, sacale".

El cantante siguió el consejo y, al ver cómo avanzaba la preparación, Betular le dio el visto bueno. "Ahí dejala, perfecto", le indicó. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba bajo control, el agua saltó de manera inesperada y salpicó por todos lados. El imprevisto tomó desprevenido a Luck Ra, que lanzó un grito en plena cocina, en una escena que quedó registrada por las cámaras del reality.

Luego, durante su entrevista individual, el artista recordó el episodio y explicó lo que había pasado: "Me saltó el agua por todos lados". El susto también llamó la atención de sus compañeros, que enseguida se acercaron para comprobar que estuviera bien. "¿Estás bien?", le preguntó una de las participantes. "Sí", respondió Luck Ra, aunque el sobresalto que acababa de vivir quedó en evidencia durante el momento.