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Susto en MasterChef: Hernán de Mala Fama sufrió un accidente mientras cocinaba y tuvo que recibir asistencia

Hernán de Mala Fama vivió un momento de preocupación en MasterChef Celebrity y tuvo que ser asistido por un enfermero.

26 oct 2026, 00:25
hernan mala fama
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Las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) vivieron un momento de tensión cuando Hernán, cantante de Mala Fama, sufrió un pequeño accidente mientras preparaba uno de sus platos. La situación no pasó inadvertida y Germán Martitegui se acercó a su estación para saber qué había pasado.

"¿Qué haces, Henri? ¿Qué te pasó? ¿Te cortaste cortando cebolla?", le preguntó el chef al advertir que algo había sucedido. En ese momento, la cámara abrió el plano y mostró al participante mientras recibía asistencia de un enfermero, que le revisaba el dedo y le colocaba un apósito.

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Ante la consulta de Martitegui, Hernán confirmó lo sucedido con una respuesta breve: "Exactamente". El accidente habría ocurrido mientras cortaba cebolla, en plena preparación de su receta.

Al ver que el músico estaba siendo atendido, el jurado intentó llevar tranquilidad y le restó dramatismo a la situación. "Bueno, no pasa nada", le dijo, mientras continuaba el desarrollo del programa.

De esta manera, el episodio sumó un momento inesperado a la competencia culinaria, donde la presión del tiempo y el trabajo con cuchillos pueden dar lugar a pequeños accidentes durante las preparaciones.

Cómo fue el accidente que sufrió Luck Ra en MasterChef Celebrity

Luck Ra protagonizó un momento de tensión durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), mientras avanzaba con la preparación de su receta. En medio de la competencia, Damián Betular se acercó a su estación para controlar cómo venía la cocción de las pastas, pero un imprevisto con el agua sorprendió al cantante y lo hizo reaccionar con un grito.

La escena comenzó cuando el jurado llegó hasta la cocina del músico para observar su preparación y consultarle qué estaba haciendo. "¿Relleno de cabutia?", le preguntó Betular al revisar las pastas. "Así es", afirmó Luck Ra. Al notar que había demasiado líquido en la olla, el pastelero le advirtió que debía sacar una parte para evitar problemas más adelante y le insistió con una indicación: "Sacale agua, Facu, porque te está chupando mucha agua y te va a hacer un quilombo después fuerte. Sacale, sacale, sacale".

El cantante siguió el consejo y, al ver cómo avanzaba la preparación, Betular le dio el visto bueno. "Ahí dejala, perfecto", le indicó. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba bajo control, el agua saltó de manera inesperada y salpicó por todos lados. El imprevisto tomó desprevenido a Luck Ra, que lanzó un grito en plena cocina, en una escena que quedó registrada por las cámaras del reality.

Luego, durante su entrevista individual, el artista recordó el episodio y explicó lo que había pasado: "Me saltó el agua por todos lados". El susto también llamó la atención de sus compañeros, que enseguida se acercaron para comprobar que estuviera bien. "¿Estás bien?", le preguntó una de las participantes. "Sí", respondió Luck Ra, aunque el sobresalto que acababa de vivir quedó en evidencia durante el momento.

     

 

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