Femicidio en Punta del Este: los estremecedores chats del joven que asesinó a su novia

En la primera de las capturas se ve como la amiga de Valentina le pregunta por el paradero de su amiga. Su respuesta es "No, por?", desentendiéndose por completo, y la joven vuelve a preguntarle tras decirle que “La mamá me llamó porque no contesta”. Luego de esto, el acusado le indicó que iba a escribirle y le preguntó reiteradas veces si había respondido.

Luego, le vuelve a preguntar si estaba con la víctima. “No, estoy en mi casa con mi viejo”, respondió y le envió una selfie sonriendo y con el pulgar arriba. Cuando la chica le contó que la madre de la víctima salió a buscarla, el acusado contestó: “Vamos a buscarla”.

Tras algunos mensajes, finalmente le confesó que la había visto. “Creo que fui la última persona que la vio. La vi hoy a eso de la una, pero después me dejó de responder los mensajes”, le dijo.

El chat continuó y él le contó que la había visto en la playa, donde finalmente fue hallado el cuerpo de la chica.

femicida.jpg

Denuncias por ser violento, que no fueron atendidas

Mientras aun la joven era una desaparecida, la familia estalló en su enojo contra las autoridades. Rebelaron a los periodistas que se hicieron 3 denuncias por violencia contra el joven que ahora está detenido. Incluso luego de la última, se le puso una orden de restricción, que por supuesto, vulneró.

La madre de la víctima, Liliana Sarmoria dijo que tuvo un mal presentimiento mientras buscaban a su hija: "Sentí una opresión en el pecho y me dije que algo andaba mal", le contó a los periodistas.

Pero lo más grave es la revelación que hizo sobre la personalidad del joven de 17 años detenido tras su confesión por ser el femicida. Tenía varios episodios de violencia en su relación con Valentina. Por eso ese vínculo terminó y la orden de restricción. Sin embargo, el joven seguía frecuentándola. Liliana también contó que le avisó al padre del joven sobre su comportamiento violento y que no dejara que la viera a Valentina, pero que el hombre no hizo el menor esfuerzo por controlar a su hijo.