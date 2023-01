Fernando Báez Sosa: las pruebas presentadas en la audiencia que son "irrebatibles" para Burlando

"Es un dato más que confirmatorio, con mucha contundencia, que los acusados tengan sangre de Fernando en sus manos, en sus prendas", agregó Burlando, quien mencionó la presencia de ADN del rugbier Blas Cinalli en el dedo meñique de la mano izquierda" de la víctima y de "tejido hemático" de Báez Sosa "exclusivamente en la zapatilla" de Máximo Thomsen.

Al ser consultado sobre si se sintió aludido por las palabras del defensor Hugo Tomei, quien dijo que no va hablar de lo que sucede en las audiencias "por respeto al dolor por la pérdida de una vida humana", el abogado respondió: "No, realmente ni me preocupa lo que dice, lo que hace ni lo que trabaja el doctor Tomei".

Cómo sigue el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Peritos y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervinieron en la extracción y análisis del material alojado en los teléfonos celulares de los imputados se presentaron este miércoles a declarar en la octava jornada del juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa.

En este marco, una decena de personas acudió a las 9 ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores, luego de las siete primeras audiencias en las que brindaron declaración los padres de la víctima, una docena de amigos, policías, custodios del local bailable "Le Brique", médicos y el remero Pablo Ventura y su padre, entre otros.