La dura reacción de Fernando Burlando tras la palabra Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa: "Mentiras"

El joven aseguró que nunca pudo mirar a los ojos a Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa, y que no les pidió perdón durante las audiencias por consejo del abogado que en ese momento los defendía en bloque a todos los imputados.

"En el juicio me pasó que yo miraba el piso, no podía mirar a la cara por lo que pasó. Sentí verguenza, arrepentimiento. La estaban pasando y la pasan muy mal. Es terrible lo que pasó, yo quise pedir perdón en su momento en el juicio y el abogado me dijo que no lo haga porque si pedía perdón me estaba haciendo cargo. Cagué mi vida, la de mis viejos y la de la familia de Fernando", reconoció Pertossi.

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La fuerte reacción de Fernando Burlando ante el testimonio de Lucas Pertossi

Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, salió al aire en Desayuno Americano y salió al cruce de lo expuesto por Pertossi en la revaladora entrevista con Mauro Szeta.

"Pedir perdón, disculpas se puede hacer por fuera del proceso. Lo que pude constatar del inicio del proceso hasta hoy es una gran carencia de valores humanos de parte de todos. Todos buscaban acomodarse de la mejor manera. Desde que asesinaron a Fernando hasta la fecha pasaron años. ¿Sabés la cantidad de oportunidades que tuvieron para declarar? Tanto en la instrucción como durante el juicio oral”, manifestó el letrado.

Y remarcó que “Infinidad de veces" pudieron pedirle perdón a la familia del joven. "Esto es una elección, ellos eligieron igual que como mataron a Fernando Báez Sosa”, aseguró.

En ese sentido, aseguró que Pertossi tuvo participación directa en el momento del crimen de Fernando y contradijo su defensa: "Hay prueba fílmica que dice lo contrario. La remera de él también está en los momentos iniciales cuando están castigando a Fernando y después castiga a Tomás cuando se le quiere tirar encima a Fernando para que no le peguen más. Esa es la verdad del relato y hay testigos que dicen esto. Para mí este chico tendría que estar condenado a prisión perpetua".

"En la hamburguesería se cagaron de risa y minutos antes habían matado. A Fernando lo mataron y arruinaron a una infinidad de gente", cerró indignado Burlando.