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Preocupación extrema en Gran Hermano: un participante se descompensó y puso a todos en alerta

Un episodio dramático ocurrió en las últimas horas en la casa de Gran Hermano y todos los jugadores quedaron en shock.

2 jun 2026, 18:17
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Preocupación extrema en Gran Hermano: un participante se descompensó y puso a todos en alerta
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Momentos de máxima preocupación se vivieron en la casa de Gran Hermano Generación Dorada cuando uno de los participantes sufrió una inesperada descompensación en medio de una actividad. El episodio ocurrió durante una prueba dentro del reality y generó una inmediata reacción de alarma entre los jugadores, que observaron con nerviosismo lo que estaba sucediendo.

El protagonista del incidente fue Sebastián Cola, quien comenzó a sentirse mal mientras participaba de la dinámica propuesta por la producción. La situación obligó a interrumpir momentáneamente el desarrollo de la prueba y encendió las alertas dentro de la casa más famosa del país. Según pudo verse en las imágenes, sus compañeros se mostraron preocupados ante el estado del participante mientras intentaban asistirlo y comprender qué estaba ocurriendo.

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Durante varios minutos reinó la incertidumbre entre los jugadores, que seguían de cerca la situación sin saber con precisión qué había provocado el malestar de su compañero. El episodio generó tensión y preocupación, especialmente porque sucedió de manera repentina y en pleno desarrollo de una actividad grupal. Más tarde, se supo que Cola recibió atención médica y que su estado no revestía gravedad.

Con el correr de las horas llegaron señales tranquilizadoras. Luego del momento de angustia, las cámaras mostraron nuevamente a Sebastián dentro de la casa, ya recuperado y compartiendo el almuerzo junto al resto de los participantes. Esa imagen llevó alivio tanto a sus compañeros como a los seguidores del programa, que habían seguido con atención el incidente.

De acuerdo con lo que trascendió, la descompensación se habría producido como consecuencia de una baja de presión. Esa situación habría provocado el malestar físico que derivó en el momento de preocupación que se vivió dentro del reality y que obligó a realizar controles sobre su estado de salud.

Afortunadamente, todo indica que el episodio no pasó a mayores y que Sebastián pudo retomar sus actividades habituales dentro de la competencia. De todas formas, el incidente dejó en evidencia la preocupación que puede generar cualquier inconveniente de salud dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde la convivencia permanente hace que este tipo de situaciones impacten rápidamente en todos los participantes.

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¿Sebastián Cola y Charlotte Caniggia recibieron un fuerte llamado de atención en Gran Hermano?

Desde su llegada a la casa de Gran Hermano (Telefe), Charlotte Caniggia y Sebastián Cola construyeron uno de los dúos más llamativos de la edición. Sin embargo, ambos quedaron en el centro de la polémica tras recibir un fuerte llamado de atención de parte del Big: en reiteradas oportunidades los habían visto comunicarse en inglés para hacer comentarios sobre sus compañeros, analizar estrategias y burlarse de situaciones sin que el resto pudiera entender lo que decían.

La producción decidió intervenir y, en medio de una de esas conversaciones, la voz de Gran Hermano irrumpió en la casa con un mensaje contundente: "Eso está prohibido". El reto dejó en claro que mantener diálogos en otro idioma para evitar que los demás jugadores o el público comprendan lo dicho va directamente en contra del reglamento.

El llamado de atención generó preocupación entre los fanáticos del programa, ya que en ediciones anteriores este tipo de conductas derivaron en sanciones importantes. Por ahora solo fue una advertencia, pero no se descarta que una reincidencia pueda traerles consecuencias mucho más serias dentro de la competencia.

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