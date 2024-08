Fernando Burlando, después de dejar el caso Loan: "Lo seguiré buscando desde mi lugar"

“Yo soy un profesional, un día juego en Boca y otro en Estudiantes, pero este caso es especial. El que se peleaba por justicia era yo. Hace dos días tuvimos una audiencia en donde se investigaba la implicación de la provincia, en una denuncia que apuntaba contra la provincia y el Gobernador y después pasa esto”, detalló el famoso abogado.

Y aclaró: “Yo critiqué mucho al poder político de Corrientes. Ahora ya no están los medios y entiendo que la familia sea vulnerable. Yo no iba a entregar nunca a Loan, hay cosas que no se entienden, yo busco a Loan, ¿los demás?”.

“Esto no es una fiesta, hay que poner los pies en la tierra y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entregá tu vida, no la de tu hijo. Yo no me fui de la causa, quería hacer mi trabajo, Si fuera por mi los meto a todos adentro”, continuó diciendo.

"Vi algo que puede avanzar en ese sentido", respondió el abogado sobre la pista narco, Laudelina y Caillava. Burlando fue revocado de la causa.



Fernando Burlando no cobró por su tarea

El abogado indicó que vio “algo en lo que se puede avanzar, espero que la justicia también lo mire. Repudio la reunión en la casa de gobierno de Corrientes. Hay cosas que no van pero evidentemente molesto, ojalá que aparezca Loan”.

“Yo no cobré nada por la representación legal, yo me ocupaba de hacer mi trabajo, Roberto Méndez no sé”, destacó y dijo que “si cobra el abogado actual está en todo su derecho. Mi familia está feliz de que no esté más en la causa”, cerró.