El desgarrador llanto de Martín en Gran Hermano al recordar la muerte de su hija: "Tengo un ángel en el cielo"

Martín Rodríguez se quebró en Gran Hermano Generación Dorada al recordar la muerte de su hija Lara.

10 mar 2026, 18:44
En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió uno de esos momentos que trascienden el juego y conmueven profundamente. Martín Rodríguez se quebró frente a sus compañeros al recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida de su hija.

Con la voz entrecortada, compartió: “Tengo un ángel en el cielo, que se llama Lara”. Así comenzó a relatar la historia de aquel parto que terminó en tragedia, marcado por lo que él describe como una mala praxis médica: "Con mi exmujer, Flor, íbamos a dar a luz, a los ocho meses y medio, y por una mala praxis, nos pudimos conocerla con vida".

El relato se volvió aún más desgarrador cuando recordó la salida de la clínica: “No solo eso... cuando nos dan el alta, después de ver a mi exmujer en un estado que no se lo deseo a nadie, Flor me agarró la mano así y me dijo: 'Dormí, que mañana tenés que trabajar'”.

La imagen que pintó al volver a casa, cruzándose con una mujer embarazada en la calle, acentuó la sensación de injusticia que lo marcó para siempre. “Y cuando volvíamos de la clínica, en un semáforo, había una señora, con una panza embarazada, con una cerveza en la mano, con un pucho en la otra, y con una criatura que casi se cruza la avenida. Y yo había dejado a mi hija para que le hagan la necropsia”, contó entre lágrimas.

Martín confesó que esas escenas quedaron grabadas en su memoria: “Así que esas cosas me marcaron mucho, pero mucho en la vida”. Sin embargo, también habló de un proceso de sanación que le llevó años de terapia y reflexión. “Hoy, gracias a Dios y muchos años de terapia, esto fue hace 15 años, logro entender y valorar un montón de cosas y me siento un privilegiado por tenerla en el cielo y que está conmigo todos los días”, expresó.

Quién es la participante de Gran Hermano 2026 que aseguró tener un vínculo con Santiago del Moro

Gran Hermano volvió a generar polémica y esta vez fue por un diálogo dentro de la casa que rápidamente se viralizó en redes. En Lape Club Social (América TV), Marina Calabró mostró un fragmento donde una de las participantes mencionó tener un vínculo cercano con el conductor del reality, Santiago del Moro.

En las imágenes se ve a Danelik conversando con Carmiña en el living. Allí se escucha: "Hoy Santiago dijo: 'Te amo Paraguay'. A vos te lo dijo", comentó Danelik. Carmiña, sin dudar, respondió: "Sí, pero yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él". Justo después, la transmisión se interrumpió de manera abrupta.

Calabró retomó la escena y dio contexto: "Carmiña es una periodista de espectáculos del Paraguay, que yo la recuerdo porque cuando hacíamos Infama con Del Moro, la convocábamos muchas veces".

Luego agregó: "Nos tocó todo el tema de las joyas de Moria en Paraguay. ¿Te acordás? Entonces era como la corresponsal". Y destacó: "Siempre le gustó su laburo a Santiago, porque es picante, porque va al frente, porque siempre tiene como una opinión disruptiva. Me parece que ella cuando habla de amistad refiere a eso".

