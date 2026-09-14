El insólito blooper de Coki Ramírez con Nahuel Pennisi: "Vos no la podés ver"

Al ser consultada sobre si invitaría a Tinelli a alguno de sus recitales, respondió con total sinceridad: “No tengo contacto con él, buena onda, sí, pero nunca lo invité a un show; no sé si iría; no tenemos una amistad pero tenemos buena relación; no está en mi lista de invitados pero seguro lo agrego a ver si viene a disfrutar”. Y cuando le preguntaron si alguna vez existió un romance real entre ellos, volvió a desmentir los rumores que se instalaron durante años: “Algunos no me lo creen pero, de lo que fue el show en la televisión, a la vida real, la verdad que no, porque claramente hubiese sucedido si ambos hubiéramos querido algo en la vida real; hace 15 años él estaba soltero y yo también y fue como un encantamiento y encima el rating apoyando, imaginate”. Para cerrar esa parte, remarcó: “Pero la realidad es que yo me volvía al hotel y él a su casa, no hubo nada en la vida real”.

Uno de los momentos más comentados de la charla fue cuando opinó sobre Wanda Nara como conductora, a quien muchos comparan con la “nueva Susana Giménez”. Sin vueltas, Coki fue tajante: “No la consumo, no la conozco, no me interesa su vida personal. No tengo nada personal contra ella pero no me interesa la vida privada de nadie, no estoy al día con eso”. Y sumó: “A veces pongo de fondo algún noticiero para saber qué pasa en Buenos Aires pero no estoy al día con eso”.