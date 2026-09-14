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El insólito blooper de Coki Ramírez con Nahuel Pennisi: "Vos no la podés ver"

Coki Ramírez protagonizó un particular momento con Nahuel Pennisi durante su programa y una frase espontánea generó risas entre todos los presentes.

14 sept 2026, 23:25
nahuel pennisi y coki ramirez
nahuel pennisi y coki ramirez

Una situación inesperada y llena de espontaneidad se vivió durante la última emisión de Se siente Argentina, el programa que Coki Ramírez conduce en la TV Pública. La conductora protagonizó un particular momento junto a Nahuel Pennisi y Bruno Arias, quienes estaban como invitados.

Mientras avanzaba la charla con los músicos, Coki reparó en un detalle que había llamado su atención: la remera que llevaba puesta Bruno Arias. La prenda tenía estampada la imagen de Mercedes Sosa y, en medio de la conversación, la conductora se dirigió a Pennisi e hizo un comentario que rápidamente provocó carcajadas en el estudio: “Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver”. La frase salió de manera natural y sorprendió tanto al músico como al resto de los presentes.

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El comentario de Coki hacía alusión a que Pennisi es ciego, una discapacidad con la que nació y que forma parte de su historia personal y artística. La situación fue tomada con naturalidad por el cantante y sus compañeros de programa, que acompañaron el momento entre risas.

Qué confesó Coki Ramírez sobre su vínculo con Marcelo Tinelli

En una entrevista exclusiva con Primicias Ya, Coki Ramírez abrió su corazón y habló tanto de su presente personal como de su carrera artística. La cantante cordobesa también se refirió a su vínculo con Marcelo Tinelli, dio su mirada sobre Wanda Nara y adelantó detalles del show que ofrecerá en Buenos Aires.

Al ser consultada sobre si invitaría a Tinelli a alguno de sus recitales, respondió con total sinceridad: “No tengo contacto con él, buena onda, sí, pero nunca lo invité a un show; no sé si iría; no tenemos una amistad pero tenemos buena relación; no está en mi lista de invitados pero seguro lo agrego a ver si viene a disfrutar”. Y cuando le preguntaron si alguna vez existió un romance real entre ellos, volvió a desmentir los rumores que se instalaron durante años: “Algunos no me lo creen pero, de lo que fue el show en la televisión, a la vida real, la verdad que no, porque claramente hubiese sucedido si ambos hubiéramos querido algo en la vida real; hace 15 años él estaba soltero y yo también y fue como un encantamiento y encima el rating apoyando, imaginate”. Para cerrar esa parte, remarcó: “Pero la realidad es que yo me volvía al hotel y él a su casa, no hubo nada en la vida real”.

Uno de los momentos más comentados de la charla fue cuando opinó sobre Wanda Nara como conductora, a quien muchos comparan con la “nueva Susana Giménez”. Sin vueltas, Coki fue tajante: “No la consumo, no la conozco, no me interesa su vida personal. No tengo nada personal contra ella pero no me interesa la vida privada de nadie, no estoy al día con eso”. Y sumó: “A veces pongo de fondo algún noticiero para saber qué pasa en Buenos Aires pero no estoy al día con eso”.

     

 

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