Charlotte Caniggia quedó tercera en Gran Hermano y Solange la despidió con una picante frase

Pero cuando parecía que todo terminaba en buenos términos, Solange tuvo una última intervención que sorprendió a todos. Desde atrás, le gritó a Charlotte: "Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau". En ese momento, el Big interrumpió la situación y le dedicó unas palabras de cariño a la exparticipante antes de su salida definitiva de la casa.

Quién es la jugadora favorita de la producción de Gran Hermano, según reveló Santiago del Moro

Lejos de lo que muchos suponían, la producción de Gran Hermano Generación Dorada no tiene como predilecta a una de las figuras más polémicas del reality, sino a Yanina Zilli, la participante que conquistó al público y alcanzó las instancias finales.

La revelación la hizo Santiago del Moro durante su visita a la casa este domingo, en el marco de la última cena con las finalistas antes de la gran definición. Fue un encuentro cargado de recuerdos, balances y anécdotas de todo lo vivido en estos meses de convivencia.

Según explicó el conductor, Zilli es la más querida por técnicos y productores del ciclo por un motivo particular y llamativo para quienes siguieron su paso por el programa: "Era la que nunca pedía nada. La que menos jodía en el confesionario", contó entre risas, destacando el perfil bajo que mantuvo durante toda su estadía en el certamen, algo que -según señaló- fue muy valorado por la producción.