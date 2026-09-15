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Charlotte Caniggia quedó tercera en Gran Hermano y Solange la despidió con una picante frase

Charlotte quedó en el tercer puesto por decisión del público y, antes de abandonar la casa, recibió un particular comentario de Solange Abraham.

15 sept 2026, 00:25
charlotte caniggia y solange abraham gh
charlotte caniggia y solange abraham gh

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos protagonistas. Luego de una noche de mucha expectativa, Yipio y Sol Abraham se convirtieron en las finalistas que continuarán en carrera por el título, mientras que Charlotte Caniggia quedó eliminada en el tercer puesto por decisión del público.

El momento de la eliminación fue anunciado por Santiago del Moro, quien confirmó que Charlotte debía abandonar la casa más famosa. "Se va de la casa más famosa, ubicando el tercer puesto, sí, en la tercera posición, sale de Gran Hermano: ¡Charlotte!", anunció el conductor.

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La noticia fue celebrada con muchísima emoción por Sol, que inmediatamente entendió que su lugar en la competencia estaba asegurado. "¡Vamos, vamos!", gritó eufórica al enterarse de que pasaba a la final junto a Yipio.

Antes de cruzar la puerta de salida, Charlotte tuvo un cariñoso gesto con Yipio. "Amiga, rompela, ojalá ganes", le dijo mientras la abrazaba. Luego, mientras se dirigía hacia la puerta, agregó: "Te quiero".

Pero cuando parecía que todo terminaba en buenos términos, Solange tuvo una última intervención que sorprendió a todos. Desde atrás, le gritó a Charlotte: "Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau". En ese momento, el Big interrumpió la situación y le dedicó unas palabras de cariño a la exparticipante antes de su salida definitiva de la casa.

Quién es la jugadora favorita de la producción de Gran Hermano, según reveló Santiago del Moro

Lejos de lo que muchos suponían, la producción de Gran Hermano Generación Dorada no tiene como predilecta a una de las figuras más polémicas del reality, sino a Yanina Zilli, la participante que conquistó al público y alcanzó las instancias finales.

La revelación la hizo Santiago del Moro durante su visita a la casa este domingo, en el marco de la última cena con las finalistas antes de la gran definición. Fue un encuentro cargado de recuerdos, balances y anécdotas de todo lo vivido en estos meses de convivencia.

Según explicó el conductor, Zilli es la más querida por técnicos y productores del ciclo por un motivo particular y llamativo para quienes siguieron su paso por el programa: "Era la que nunca pedía nada. La que menos jodía en el confesionario", contó entre risas, destacando el perfil bajo que mantuvo durante toda su estadía en el certamen, algo que -según señaló- fue muy valorado por la producción.

     

 

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