Habló el abogado del denunciante de L-Gante por la prisión preventiva: "Vamos a ..."

“Creemos que hay pruebas suficientes para que siga detenido y que no merece este beneficio” adelantó el abogado Leonardo Sigal, quien también agregó: “Seguramente la fiscalía también va a apelar y probablemente este tema se va a resolver después de la feria”.

Por otra parte, esta defensa ya pudo impedir o retrasar el pedido de excarcelación extraordinaria con la que había sido beneficiado el cantante en otro momento de esta causa.

Así lo resolvió el juez de Garantías de Moreno Gabriel Castro que entiende en la causa, no obstante en el entorno de Elián Ángel Valenzuela, entienden que es sospechoso que no lo liberen teniendo en cuenta que no tiene ni peligro de fuga ni de entorpecer la causa.

L-Gante iría a Canning a cumplir con la prisión domiciliaria

En caso de ser otorgado el beneficio de la prisión morigerada otorgada por juez Castro, el músico cumplirá la prisión domiciliaria en la casa de su representante, Maximiliano Barbaccia, ubicada en un barrio privado de la localidad de Canning, en el partido de Ezeiza.

Por eso, el abogado de las víctimas, entendiendo que sus patrocinados están siendo amenazados, va a apelar esta determinación. “Hay elementos más que suficientes para sostener la prisión preventiva y que no sea beneficiado ni con la excarcelación ni con la prisión domiciliaria”.