L-Gante cumplirá prisión domiciliaria con tobillera electrónica: quién le prestó la casa donde se alojará

El magistrado le otorgó ese beneficio al artista de General Rodríguez tras el pedido de su abogado Juan Pablo Merlo pero no podrá cumplirlo en su propia residencia.

l-gante.jpg

Se conoció que el domicilio fijado en la Justicia por L-Gante para cumplir con este beneficio judicial y evitar así ir a un penal bonaerense será el de su representante, Maximiliano Barbaccia, apodado Maxi el brother.

La vivienda está ubicada en el partido de Ezeiza dentro de un barrio privado de la localidad de Canning y será el inminente destino del cantante cuando deje la DDI de Quilmes.

L-Gante se encuentra detenido desde el pasado 6 de junio días después del hecho denunciado el 27 de mayo y que ocurrió en General Rodríguez, luego de una serie de allanamientos en los domicilios del artista.

Desde ese entonces, Elian se encuentra en la DDI de Quilmes y aguarda que sea trasladado a la vivienda donde cumplirá con el beneficio de la prisión domiciliaria.

l-gante 1.jpg

Tamara Báez y su hija visitaron a L-Gante: las fotos

La compleja situación que atraviesa L-Gante, quien continúa detenido en la DDI de Quilmes mientras aguarda que le otorguen la libertad, a causa del episodio que protagonizó a fines de mayo con un vecino que lo denunció por privación ilegítima de la libertad hizo que Tamara Báez dejase de lado las diferencias con el artista urbano.

Es así que desde ese momento la mamá de Jamaica Valenzuela no sólo retiró las denuncias contra su ex y padre de su hija, sino que se puso a disposición para bancar y ayudar al artista urbano mientras aguarda que se resuelva su situación legal para recuperar su libertad y volver al ruedo musical.

Así las cosas, mientras pasan los días y Elián Valenzuela sigue detenido, en las últimas horas Tamara Báez no dudó en ir junto a su hija a la DDI de Quilmes para visitar a ex su ex pareja.

Y fiel a su estilo, la influencer no dejó de fotografiarse desde su auto mostrando el look elegido para reencontrarse con L-Gante con el centro de detención detrás suyo.

Así como también retrató a Jamaica sonriendo y jugando con unas monedas, minutos antes del reencuentro familiar.