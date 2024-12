Habló el hermano del "Negro" Cáceres en exclusivo con A24: "Él no se puede mover solo de la cama"

Embed

Y completó: "Él no se puede mover de la cama. Si no tiene quien lo ayude, no puede levantarse. Él no puede ir al baño solo, no se puede levantar de la cama solo, no puede ir a la cama solo. Tiene la silla de ruedas pero no la puede manejar porque la pierna izquierda y el brazo izquierdo no lo mueve."

"Yo a la chica no la conocía. Yo escuchaba lo que me decía mi hermano, cómo era, cómo pasó las cosas con ella, nada más", afirmó el hermano del "Negro" Cáceres.

Detalles de la muerte de la pareja del "Negro" Cáceres

Al momento del hecho, en la unidad se encontraban únicamente la víctima y Cáceres, por lo que intentan determinar cómo fue que se produjo la caída. En principio, los investigadores manejan tres hipótesis principales: femicidio, suicidio o accidente.

La causa es investigada por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quien este lunes estuvo en el lugar del hecho supervisando la labor de los peritos de la Policía Científica de la Policía Bonaerense.

El fiscal habló con la prensa en la puerta de la casa de Cáceres sobre los trabajos que se realizaron en el departamento, donde señaló que estaba “todo relevado”.

“No descartamos ninguna hipótesis, es muy prematuro. Trabajamos sobre el escenario del hecho. No tenemos nada sobre una tercera persona”, señaló Arribas, quien aclaró que el ex futbolista por ahora no fue interrogado y se podría esperar para la semana su palabra.