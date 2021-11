Habló la pareja del kiosquero muerto en Ramos Mejía: "Nosotros nos vamos a encargar de hacer justicia"

"Un pibe buenísimo, no tenía problemas con nadie, no hay una persona en todo Ramos Mejía que no lo quería", aseguró la mujer sobre su pareja. También hizo alusión a un diálogo que mantuvo con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en el que le cuestionó la inimputabilidad de la cómplice del autor del crimen. "¿Qué pasa si un familiar o un conocido mío que tenga 15 años va y la mata a ella?", sostuvo.

"Para mí lo que tenemos que hacer en este país es hacer justicia con mano propia. Porque la policía no nos protege, nadie nos protege, no hay un político en toda la Argentina que se focalice en la seguridad", continuó durante la entrevista. Por otro lado, también se refirió al negocio que la familia mantenía y cómo cualquiera de sus integrantes podría haber ocupado el lugar de Roberto. "Si se llegó a llevar 10 mil pesos es mucho", declaró sobre el botín que podrían haberse llevado los delincuentes.

"Lo único que quiero es justicia y que esto se termine de una vez, porque vamos a salir a reventar gente por mano propia. Lo vamos a tener que empezar a hacer", expresó Patricia nuevamente.

Vecinos de Ramos Mejía piden justicia por el kiosquero asesinado

Momentos de tensión se vivieron en la tarde del lunes durante las protestas por los vecinos de la localidad. La muchedumbre que exige justicia por el asesinato de Sabo se dispuso a manifestarse frente a la comisaría local y agentes de las fuerzas de seguridad debieron acercarse para controlar la situación. La movilización intentaba sacar las vallas dispuestas por los policías mientras estos últimos respondieron reprimiendo dichos intentos.