Hay conmoción en el caso Loan: se rompió el "pacto de silencio"

Durante la entrevista, Mónica Millapi expresó su convicción de que la desaparición de Loan no fue casual. “A Loan se lo tuvo que haber llevado alguien. Se lo buscó rapidísimo, por lo que se lo tendría que haber encontrado enseguida”, afirmó.

Aunque su tono reflejaba dudas, Millapi dejó claro que alguien debe saber qué ocurrió ese día. “No sé si se lo llevaron por un accidente u otra cosa. Creo que alguien tiene que saber qué es lo que pasó con él. Alguien tuvo que haber visto algo”, agregó, dejando entrever que hay detalles que podrían estar siendo ocultados.

A lo largo de su declaración, Millapi describió cómo la desaparición del niño la ha afectado emocionalmente, incluso cuando no tenía una relación directa con él. “Muchas veces me hice la pregunta de qué pasó con Loan. Quizá por mi instinto de madre, muchas veces esto me hizo decaer un montón. Sentía como una responsabilidad muy grande que cayó sobre mí, a pesar de que no lo conocía a Loan”, confesó.

Estas palabras ponen de manifiesto el impacto psicológico que el caso ha tenido no solo en los familiares, sino también en quienes estuvieron presentes el día de la desaparición.

Millapi compartió detalles sobre los eventos del día en que Loan fue visto por última vez, comenzando con el almuerzo en la casa de Catalina. Según su relato:

“Llegamos muy tarde, prácticamente para comer. Terminando de comer, nos levantamos y Benítez fue el primero en ir al monte. Mi marido fue después porque recién había terminado de comer y estaba lleno. Laudelina me invitó para ir. Me dijo: ‘Vamos nosotros también a buscar naranjas’. Todos los niños nos siguieron”.

Esta declaración destaca cómo la búsqueda de naranjas fue el plan inicial que llevó a todos al monte, un hecho que parece clave para entender cómo se desarrollaron los acontecimientos.

En su testimonio, Millapi detalló lo que ocurrió durante la salida al monte: “El plan era ir a buscar naranjas. Fuimos Camila (Núñez, prima de Loan), Laudelina y yo. A mitad de camino lo encontramos a mi marido, estaba perdido, no encontraba el naranjal. Laudelina le indicó el lugar por donde tenía que ir y él se adelantó. Después supimos que Loan había desaparecido”.

El relato deja entrever una secuencia de eventos aparentemente confusa y desorganizada, que terminó con la desaparición del niño. Además, Millapi hizo referencia a un detalle que le resultó extraño: “Vimos gente en la casa de Catalina. Anteriormente, habíamos ido unas cinco veces, pero nunca hubo gente en el lugar. Nunca vimos otro chico más allá de los de Benítez y Camila”.

Las declaraciones de Mónica Millapi han generado una mezcla de esperanza y desconcierto en el caso de Loan Danilo Peña. Sus palabras podrían ser una pieza clave para reconstruir los hechos y encontrar respuestas, pero también abren nuevas interrogantes sobre la implicación de otros en la desaparición.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades locales, quienes han enfrentado críticas por la falta de avances significativos. Mientras tanto, la familia y la comunidad mantienen la esperanza de que pronto se resuelva este misterioso y doloroso episodio.