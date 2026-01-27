María Fernanda Callejón durísima contra su hermana Sandra: "Tiró a mi papá en un geriátrico"

En cuanto a su distancia de Sandra, remarcó que hasta coincide en este tema con su ex: "Hace 35 años que no está pasando un buen momento, ¿mucho no? Créase o no, es la primera vez que estamos de acuerdo Ricardo (Diotto) y yo".

Callejón remarco: "Tomé distancia porque es nocivo y tóxico para nuestras vidas. Y aunque me duela estoy muy contenta que haya tirado a mi padre en ese geriátrico porque está el tío de una mis mejores amigos y va a estar cuidado, no va a ser lastimado ni va a ser agredido. No voy a permitir que nunca más le hagan daño a gente de mi familia. Quiero ser feliz".

"No tengo contacto con ella hace 2 años", se sinceró la actriz y panelista sobre la distancia de su hermana. Y afirmó: "Nací con ella y vivo el cotidiano de lidiar con mi pobre padre metido en un geriátrico, siendo que mi papá podría estar en su casa, no la casa de nadie más que no sea de él. Está vivo y tiene derecho a estar donde quiere estar".

"¿Lo mete en un geriátrico para quedarse con la casa?", le consultó Adrián Pallares. Y la actriz sentenció: "No sé, pregúntenle a ella. A mí no me interesa, yo tengo mi vida y mi casa. Ella hace años que vive en la casa de mi papá, desde que murió mi madre. Mi papá no está delicado de salud, tiene una demencia senil que es lógico de la edad, 88 años. A veces está lúcido sobre todo cuando tiene gente que lo mima".

"Desde hace años que vive (Sandra) en la casa de mi papá. La muerte de mi mamá desmoronó la familia. Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. Hoy mi prirodad es mi hija, a las hijas de mi hermana las crió mi mamá", concluyó María Fernanda Callejón entre lágrimas.

Por qué se pelearon María Fernanda Callejón y su hermana Sandra

María Fernanda Callejón y su hermana Sandra se distanciaron principalmente por desacuerdos familiares que las terminaron de alejar definitivamente en el último tiempo.

Sandra generó tensión al saludar públicamente a Ricky Diotto en el Día del Padre de 2023, pese al conflicto judicial que mantenía su hermana con él, algo que Fernanda interpretó como falta de apoyo. Por su parte, Sandra defendió su gesto como un saludo por su sobrina Giovanna y negó respaldar a Diotto, insistiendo en mantenerse neutral.

El cuidado del padre de ambas se convirtió en otro punto clave de fricción cuando María Fernanda cuestionó la internación de su padre en un geriátrico como una solución a problemas de vivienda de su hermana. Fernanda y Sandra permanecen desde entoncess distanciadas, con declaraciones mutuas confirmando la frialdad en el vínculo lejos de una reconciliación.