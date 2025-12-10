Caso Loan: la familia pidió actualizar el rostro del niño desaparecido y aumentar la recompensa
La presentación fue efectuada por los abogados Alejandro Vecchi y María Belén Russo Cornara. El planteo incluye el pedido de derivar la actualización a Interpol.
La familia pidió actualizar el rostro del niño desaparecido y aumentar la recompensa.
Los abogados que representan a la familia de Loan Danilo Peña, el niño correntino desaparecido desde el 13 de junio de 2024, presentaron una serie de pedidos clave ante la Justicia federal. La actualización de su rostro mediante técnicas de envejecimiento forense y el aumento de la recompensa para quienes aporten información sobre su paradero, fueron los ejes del reclamo.
Según el documento de 31 páginas presentado por la abogada María Belén Russo Cornara, se solicitó “la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen del menor”, una herramienta que podría facilitar la búsqueda en caso de que Loan conserve rasgos modificados por el paso del tiempo desde su desaparición.
El planteo incluye el pedido de derivar la actualización del rostro a INTERPOL Argentina para su incorporación en los sistemas internacionales, además de solicitar la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad, organismo encargado de elaborar oficialmente la proyección de edad.
Los abogados Russo Cornara y Gustavo Alejandro Sánchez también reclamaron que el material actualizado sea incorporado al Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR, dos plataformas clave en la difusión de casos de desapariciones de menores.
Piden aumentar la recompensa por datos sobre Loan
Otro punto central del escrito está dirigido a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo: el aumento de la recompensa, actualmente fijada en $5.000.000, para quienes aporten información certera.
“El monto vigente se presenta como insuficiente, desproporcionado e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, el fuerte impacto social y el estándar económico real del país”, señala el documento.
Los letrados advierten que la recompensa baja ya generó dos efectos negativos:
Reducción de testigos dispuestos a declarar
Pérdida de la dimensión pública del caso, que afecta la circulación de información
El juicio: fecha, acusados y unificación de causas
El 27 de febrero de 2026, a las 09:30, se realizará la primera audiencia preliminar del juicio por el caso Loan. Allí se presentarán pedidos de las defensas, se definirá la admisibilidad de pruebas y se confirmará el listado de testigos.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó unificar los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2, por lo que 17 acusados llegarán a juicio oral.
Entre ellos, siete están imputados por la sustracción y ocultamiento del niño:
Laudelina Peña (tía de Loan)
María Victoria Caillava
Carlos Guido Pérez
Bernardino Antonio Benítez
Daniel “Fierrito” Ramírez
Mónica del Carmen Millapi
Walter Adrián Maciel (comisario)
Otros 10 acusados enfrentarán cargos por delitos asociados, entre ellos manipulación de testigos, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.
La actualización del rostro de Loan y el pedido de aumentar la recompensa buscan reimpulsar la búsqueda, a más de un año y medio del hecho que conmocionó al país.