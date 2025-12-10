Caso Loan: la familia pidió actualizar el rostro del niño desaparecido y aumentar la recompensa

padres loan.jpg La familia pidió actualizar el rostro del niño desaparecido y aumentar la recompensa.

Piden aumentar la recompensa por datos sobre Loan

Otro punto central del escrito está dirigido a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo: el aumento de la recompensa, actualmente fijada en $5.000.000, para quienes aporten información certera.

“El monto vigente se presenta como insuficiente, desproporcionado e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, el fuerte impacto social y el estándar económico real del país”, señala el documento.

Los letrados advierten que la recompensa baja ya generó dos efectos negativos:

Reducción de testigos dispuestos a declarar

Pérdida de la dimensión pública del caso, que afecta la circulación de información

doc1680346495

El juicio: fecha, acusados y unificación de causas

El 27 de febrero de 2026, a las 09:30, se realizará la primera audiencia preliminar del juicio por el caso Loan. Allí se presentarán pedidos de las defensas, se definirá la admisibilidad de pruebas y se confirmará el listado de testigos.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó unificar los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2, por lo que 17 acusados llegarán a juicio oral.

Entre ellos, siete están imputados por la sustracción y ocultamiento del niño:

Laudelina Peña (tía de Loan)

María Victoria Caillava

Carlos Guido Pérez

Bernardino Antonio Benítez

Daniel “Fierrito” Ramírez

Mónica del Carmen Millapi

Walter Adrián Maciel (comisario)

Otros 10 acusados enfrentarán cargos por delitos asociados, entre ellos manipulación de testigos, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

La actualización del rostro de Loan y el pedido de aumentar la recompensa buscan reimpulsar la búsqueda, a más de un año y medio del hecho que conmocionó al país.