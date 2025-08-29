Juana Repetto confirmó que está embarazada a poco de separarse de Sebastián Graviotto: "Surprise"

Este viernes por la mañana Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un inesperado anuncio: la actriz confirmó que está otra vez embarazada a pocos meses de separarse de Sebastián Graviotto.
A pocos meses de confirmar su separación de Sebastián Graviotto, la actriz Juana Repetto sorprendió este viernes al confirmar que está embarazada por tercera vez.
Este viernes por la mañana Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un inesperado anuncio: la actriz confirmó que está otra vez embarazada a pocos meses de separarse de Sebastián Graviotto.
Lo hizo a través de un divertido video en Instagram donde terminó mostrando el momento en que se realizaba los estudios médicos de rigor y la confirmación del test positivo.
"Otras mujeres reciente separadas", mostró en las imágenes donde se ve a un grupo de amigas disfrutando de una juntada a puro baile. Y en otra postal se mostró ella en pleno análisis médicos: "Yo recientemente separada". Y luego agregó su reacción con el test de embarazo en su mano con el resultado postivo: "Surprise", afirmó.
Antes, desde sus historias de Instagram, Juana Repetto adelantaba la sorpresiva noticia: "Buen día, les acabo de tirar la bomba del año en un reel, no se lo esperaban para nada, caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel, lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se van a hacer".
Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron a principios de abril de 2025 luego de aquel casamiento por civil a fines de 2020 y la noticia se dio a conocer en los medios en la primera semana de abril de 2025, aunque la ruptura venía gestándose desde antes y fue oficializada tras varias crisis en la pareja. La actriz es madre de Toribio y Belisario.
“Justamente, no nos estábamos llevando muy bien. Nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas por eso nos separamos. Eso no va a cambiar de un día para otro”, señaló Juana Repetto sobre su separación de Sebastián Graviotto.
Y aclaró que no existieron terceros en discordia: “Así y todo, luchamos tanto por la familia, porque hay un montón de otras cosas que hacen que nos diviertamos y pasemos bien. Por lo cual, es muy probable que nos vean compartiendo un momento con los chicos: en la plaza, una comida, eso va a seguir pasando. No nos llevamos mal, no tenemos un problema, nadie cagó a nadie”.
"No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no veníamos logrando funcionar bien como familia. Y me parece que de esta manera podemos funcionar mucho mejor”, finalizó la actriz.
Sebastián Graviotto compartió dos videos en sus historias de Instagram y mostró cómo es su vínculo actual con el hijo mayor de Juana Repetto, Toribio.
En el primero de los videos se puede ver a Sebastián sentado a un costado de la cancha observando la clase de fútbol de Toribio. "Yo estoy acá, sentadito, como un viejo jubilado mirando a Torito", se le escucha decir a Graviotto mientras ceba un mate.
en el segundo clip, Graviotto registró a Toribio jugando al fútbol con sus amigos. Por lo tanto, quedó claro que la relación entre Sebastián y el hijo mayor de Juana sigue intacta pese a terminar como pareja.