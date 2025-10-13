Los escandalosos chats de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en medio del conflicto con Toti Pasman

Hace un tiempo se instaló una polémica futbolera que tiene de un lado a Toti Pasman, y a Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso del otro y que en los últimos días volvió a reavivarse.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En Infama se conocieron detalles inéditos de lo que dejó la pelea pública entre el futbolista Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso contra el conductor Toti Pasman.
Hace un tiempo se instaló una polémica futbolera que tiene de un lado a Toti Pasman, y a Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso del otro y que en los últimos días volvió a reavivarse.
Desde su ciclo por Carnaval Stream, el periodista cuestionó a la mujer de Fideo por sus gestos y caras cuando la cámara de la transimisión la enfoca en los partidos de Rosario Central.
“No soporto cuando en las transmisiones de los partidos de Rosario Central, le pagan a Angelito, le hacen un faul, le pasa algo a Di María… y a ver Jorgelina, es fútbol, es fútbol loca, es fútbol argentino. Es parte del juego y yo nunca la vi a Antonela (Roccuzzo, esposa de Lionel Messi) diciendo ‘qué hijo de pu.. un rival’. Bajate de la palmera Jorgelina. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos para decir ‘este es un hijo de p***’? ¿Quién sos vos?“, dijo picante el conductor.
Esto derivó en una dura respuesta de la mujer de Fideo: “Tenés razón Tonti, ¿Cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. ¡Tenés tanta razón en esta!. La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas: ‘Fui un bol... y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Contá con nosotros, de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony”.
Ángel Di María también le respondió a Toti Pasman vía Instagram: “La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés, lo cara dura que sos. Le pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo porque no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban. Sos un cara dura terrible. Después andás llorando por los canales. Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro: con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir. Y la vida da muchas vueltas. Por eso, sé que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo”, comentó el deportista.
Santiago Sposato leyó en Infama (América Tv) los mensajes que le enviaron de manera privada tanto Jorgelina Cardoso y Ángel Di María a Toti Pasman después de la polémica que se generó tras la crítica del conductor a la mujer del futbolista.
"Hace unas horas hablé con Ángel Di María y Jorgelina Cardoso. '¿Vos quereés saber cómo nos sentimos? Te voy a pasar los chats pero lo único que te voy a pedir que los leas textual porque es cómo nosotros realmente nos sentimos de verdad '", le confió Di María al panelista, autorizando a mostrar al aire los mensajes.
En el mismo, Fideo le decía muy enojado a Toti Pasman: "No sé qué mier.. te pasa conmigo y con mi familia. Ya no te aguanto más. Me tenés podrido con todo lo que hablar y decís. Qué mier.. pasa que no podes dejarnos tranquilo. Por qué no vivís tu vida loco. Mi mujer putea como hace el 90 por ciento de los hinchas. Dejate de joder con querer figurar siempre. Y como te puse en público, ya te voy a cruzar a ver si tenés los huevos para decirme todo en la cara. Hoy me terminaste de pudir no tenés respeto por nada".
Y le advirtió: "Terminala acá y dejá de meterte con ella y conmigo porque me voy a ir a lo legal, no jodas más a mi familia ni a mi".
En tanto, Cardoso le escribió por su parte y le marcó en un primer mensaje: "Juan Carlos, ¿No te cansas de hablar de mí? ¿Sos o te haces? Me enfocan, puteo en la cancha con el 99 por ciento de los mortales. ¿No tenés contenido que hablas de semejante pavada?". En tanto, Sposato aclaró que Toti les repondió a ambos por esa misma vía pero que no leyó sus mensajes ya que no estaba autorizado.