Los escandalosos chats de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en medio del conflicto con Toti Pasman

Ángel Di María también le respondió a Toti Pasman vía Instagram: “La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés, lo cara dura que sos. Le pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo porque no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban. Sos un cara dura terrible. Después andás llorando por los canales. Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro: con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir. Y la vida da muchas vueltas. Por eso, sé que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo”, comentó el deportista.

Los mensjes por privado que Jorgelina Cardoso y Ángel Di María le enviaron a Toti Pasman

Santiago Sposato leyó en Infama (América Tv) los mensajes que le enviaron de manera privada tanto Jorgelina Cardoso y Ángel Di María a Toti Pasman después de la polémica que se generó tras la crítica del conductor a la mujer del futbolista.

"Hace unas horas hablé con Ángel Di María y Jorgelina Cardoso. '¿Vos quereés saber cómo nos sentimos? Te voy a pasar los chats pero lo único que te voy a pedir que los leas textual porque es cómo nosotros realmente nos sentimos de verdad '", le confió Di María al panelista, autorizando a mostrar al aire los mensajes.

En el mismo, Fideo le decía muy enojado a Toti Pasman: "No sé qué mier.. te pasa conmigo y con mi familia. Ya no te aguanto más. Me tenés podrido con todo lo que hablar y decís. Qué mier.. pasa que no podes dejarnos tranquilo. Por qué no vivís tu vida loco. Mi mujer putea como hace el 90 por ciento de los hinchas. Dejate de joder con querer figurar siempre. Y como te puse en público, ya te voy a cruzar a ver si tenés los huevos para decirme todo en la cara. Hoy me terminaste de pudir no tenés respeto por nada".

Y le advirtió: "Terminala acá y dejá de meterte con ella y conmigo porque me voy a ir a lo legal, no jodas más a mi familia ni a mi".

En tanto, Cardoso le escribió por su parte y le marcó en un primer mensaje: "Juan Carlos, ¿No te cansas de hablar de mí? ¿Sos o te haces? Me enfocan, puteo en la cancha con el 99 por ciento de los mortales. ¿No tenés contenido que hablas de semejante pavada?". En tanto, Sposato aclaró que Toti les repondió a ambos por esa misma vía pero que no leyó sus mensajes ya que no estaba autorizado.

