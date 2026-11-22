La escena adquirió todavía más repercusión por el reciente presente sentimental de Marta, quien acaba de confirmar el final de su relación.

Por qué se separó Marta Fort

La aparición junto a Migliore se produjo apenas unos días después de que Marta Fort comunicara públicamente que está soltera. El 18 de noviembre, la influencer anunció el final de su noviazgo con Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con quien había comenzado una relación meses atrás.

La pareja se había conocido a través de un particular casting amoroso organizado en el programa de streaming Blender At Night, conducido por José María Listorti. Después de aquel primer acercamiento y de un viaje a Miami, el vínculo avanzó hasta que ambos oficializaron el noviazgo el 11 de septiembre.

Sin embargo, a poco más de dos meses de aquella presentación pública, Marta sorprendió con un comunicado en sus historias de Instagram. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, escribió.

Además, hizo referencia al particular origen de la historia de amor y dejó abierta la posibilidad de volver a buscar pareja con una frase que no pasó inadvertida: “Así que… @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”.

Tras el anuncio, comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos de la ruptura. Mientras desde el entorno de la influencer se habló de las dificultades que podía generar su exposición pública, desde el círculo de Ramírez trascendieron otras interpretaciones sobre el desgaste de la relación. También aparecieron versiones sobre una posible infidelidad, aunque no hubo una confirmación pública de ese episodio.