Luck Ra quedó desconcertado en vivo por una revelación sobre La Joaqui y Tiago PZK: "Es un..."

En ese sentido, también negó una versión que hablaba de una supuesta empresaria y de personas que habrían pagado por compartir tiempo con él: "Esa empresaria no existe, no la vi en mi vida, nadie pagó por absolutamente nada, es toda gente cercana. No soy un monstruo".

Por otro lado, el cantante explicó que uno de los factores que influyó en la decisión de terminar fue la distancia y el ritmo de trabajo que atravesaba por aquel entonces. "Estaba de gira, no era un viaje romántico. Tenía una gira de un mes y medio y dijimos: 'Bueno, veámonos estos días'. No han sido esos los mejores días que hemos tenido. Considero que ella se mereció lo mejor de mí, cuando me di cuenta que no se lo podía dar, no quise jugar con el tiempo de ella. Le dije 'siento que no te estoy haciendo feliz, me está haciendo mal, nos vamos a desgastar, esto se va a ir al carajo'. Entiendo que pudieron haber otros términos, como fue a la distancia, fue doloroso".

Qué dijo Luck Ra de Tiago PZK

Luck Ra volvió a hablar sobre su separación de La Joaqui y, durante una entrevista con Yanina Latorre, sorprendió al referirse a Tiago PZK, quien mantenía una cercana amistad con ambos antes de comenzar una relación con la cantante de RKT.

Al ser consultado por las versiones que indicaban que con su expareja tenían planes de casamiento, fue contundente y negó que estuvieran pensando en dar ese paso: "Nadie estaba planeando casarse, no sé por qué decían eso".

De manera irónica, el cordobés recordó la relación que mantenía con Tiago y destacó la cercanía que existía entre ellos antes de que se conociera su romance con la intérprete de RKT. Allí, mencionó que luego de la ruptura él mismo fue a buscarla al aeropuerto: "Lo importante es que tengo un gran amigo que cuando se volvía de España a Argentina la fue a buscar".

La frase llamó la atención de Yanina, quien quiso confirmar si estaba hablando de Tiago. El cuartetero no esquivó la pregunta y, entre risas, respondió: "Estás hablando de Tiago". "Exactamente", dijo él.

Finalmente, el cantante dio más detalles sobre la amistad que compartían y reconoció que la situación le generó dolor: "Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos, hemos paseado. Es un traidor, me duele, obvio. Yo no lo hubiera hecho".