El comunicado urgente de la familia de Christian Petersen en su Navidad más difícil

Finalmente, no faltó un mensaje de gratitud hacia el público que sigue de cerca la salud del chef. En la carta, los Petersen valoraron las muestras de cariño, los mensajes de aliento y el acompañamiento constante que recibieron en estos días delicados, gestos que —según dejaron saber— fueron fundamentales para atravesar este momento con mayor fortaleza.

Christian Petersen navidad

Qué dijo el hermano de Christian Petersen

Al igual que sus familiares, Roberto Petersen agradeció los mensajes de cariño en este momento tan difícil para su hermano Christian. Además, contó detalles de su estado de salud y las novedades son alentadoras: "Viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo".

Hans, el hijo del chef, subió una foto posando en el espejo con una canción especial, Follow God. “Padre, estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, dice la letra. Unos versos reflexivos en este momento complicado que están pasando.

Christian Petersen navidad 1

Mientras continúa internado y bajo estricta observación médica, el entorno del aventurero apuesta a la prudencia y al optimismo. La familia se mantiene unida, agradecida por la evolución registrada y por el acompañamiento constante del público, con la esperanza de que los próximos días sigan trayendo señales alentadoras en el camino hacia su recuperación.