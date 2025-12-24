El comunicado urgente de la familia de Christian Petersen en su Navidad más difícil
El estado de salud de Christian Petersen generó una gran preocupación en todo su entorno. Por ese motivo, la familia se decidió emitir un comunicado para brindar detalles sobre su evolución.
24 dic 2025, 19:59
A diez días de haber sido internado en el Hospital de Junín tras descompensarse durante una excursión en el volcán Lanín, la familia de Christian Petersen decidió llevar un mensaje de calma y esperanza en una fecha especial. En el marco de la Navidad, difundieron un comunicado en el que confirmaron que el chef muestra una evolución favorable, aunque continúa bajo estricta atención médica.
El texto fue compartido a través de las historias de Instagram del propio Petersen y tuvo como eje central el agradecimiento. “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris ”, expresaron, al tiempo que destacaron el compromiso y la labor del personal de salud que intervino desde el primer momento, tanto en Junín como en San Martín de los Andes, donde fue atendido inicialmente.
En el comunicado también detallaron cómo se desencadenó el episodio que motivó su internación: “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín”.
“Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”, explicaron respecto al cuadro clínico, y remarcaron que el equipo médico se encuentra abocado de manera total a su recuperación.
Finalmente, no faltó un mensaje de gratitud hacia el público que sigue de cerca la salud del chef. En la carta, los Petersen valoraron las muestras de cariño, los mensajes de aliento y el acompañamiento constante que recibieron en estos días delicados, gestos que —según dejaron saber— fueron fundamentales para atravesar este momento con mayor fortaleza.
Qué dijo el hermano de Christian Petersen
Al igual que sus familiares, Roberto Petersen agradeció los mensajes de cariño en este momento tan difícil para su hermano Christian. Además, contó detalles de su estado de salud y las novedades son alentadoras: "Viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo".
Hans, el hijo del chef, subió una foto posando en el espejo con una canción especial, Follow God. “Padre, estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, dice la letra. Unos versos reflexivos en este momento complicado que están pasando.
Mientras continúa internado y bajo estricta observación médica, el entorno del aventurero apuesta a la prudencia y al optimismo. La familia se mantiene unida, agradecida por la evolución registrada y por el acompañamiento constante del público, con la esperanza de que los próximos días sigan trayendo señales alentadoras en el camino hacia su recuperación.