Mensajes de amor y esperanza: los saludos y deseos por Navidad de los famosos

Pilar Smith navidad

Graciela Alfano se sumó a los saludos con una particular foto junto al Grinch, realizada mediante inteligencia artificial.

“Merry xmas everyone. Donde estén y con quien les toque, disfruten cada minuto de estas fiestas. Si las tías se pelean o se derritió el helado, nada importa: se ríen y a seguir. Celebremos esta vida sin parar. A bailar, reir y comer. Los amo y los bendigo", escribió Grace.

Graciela Alfano navidad

"Feliz Navidad locxs", escribió Lali Espósito, quien siempre se anota en este tipo de mensajes.

Lali navidad

El histórico periodista deportivo Horacio Pagani, también se pronunció en X: "Felices fiestas para todos mis seguidores. Quiero desearles la felicidad que se merecen. Brindo por ustedes".