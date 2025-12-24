A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Redes sociales

Mensajes de amor y esperanza: los saludos y deseos por Navidad de los famosos

Los famosos se sumaron a los buenos deseos y saludos con mensajes llenos de calidez. A través de fotos, postales navideñas y reflexiones personales, compartieron palabras de amor, esperanza y gratitud, invitando a sus seguidores a celebrar, reencontrarse y valorar los pequeños momentos que hacen especiales estas fiestas.

24 dic 2025, 19:27
Mensajes de amor y esperanza: los saludos y deseos por Navidad de los famosos
Mensajes de amor y esperanza: los saludos y deseos por Navidad de los famosos

Mensajes de amor y esperanza: los saludos y deseos por Navidad de los famosos

Como ocurre en las fiestas de fin de año, los famosos de nuestro país levantan las copas y comparten mensajes cargados de emoción y buenos augurios.

A través de sus redes sociales, no solo celebran junto a sus seres queridos, sino que también hacen llegar sus deseos a sus seguidores, con la esperanza de que el nuevo año los encuentre cumpliendo objetivos, rodeados de amor, paz y nuevos proyectos que renueven la ilusión y la energía para lo que viene.

" Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche", expresó Luck Ra en su cuenta de Instagram, con una foto junto a La Joaqui y sus hijas con el arbolito de fondo. Hermosa postal familiar.

La Joaqui y Luck Ra

Pilar Smith, de una semana muy intensa por la expulsión de APTRA, también deseó el bienestar: "Feliz Navidad para los que me aman y para los que odian también porque me hacen fuerte. A todos les deseo una hermosa nochebuena. Los amo".

Pilar Smith navidad

Graciela Alfano se sumó a los saludos con una particular foto junto al Grinch, realizada mediante inteligencia artificial.

“Merry xmas everyone. Donde estén y con quien les toque, disfruten cada minuto de estas fiestas. Si las tías se pelean o se derritió el helado, nada importa: se ríen y a seguir. Celebremos esta vida sin parar. A bailar, reir y comer. Los amo y los bendigo", escribió Grace.

Graciela Alfano navidad

"Feliz Navidad locxs", escribió Lali Espósito, quien siempre se anota en este tipo de mensajes.

Lali navidad

El histórico periodista deportivo Horacio Pagani, también se pronunció en X: "Felices fiestas para todos mis seguidores. Quiero desearles la felicidad que se merecen. Brindo por ustedes".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luck Ra Pilar Smith Horacio Pagani Lali Espósito

Lo más visto