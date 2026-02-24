La amante de El Polaco filtró imágenes íntimas en un hotel, desmintió a Barby Silenzi y desató otro escándalo

En la era de las redes sociales, las casualidades rara vez pasan inadvertidas. Que la joven estuviera tras bambalinas en el show de Tucumán, que después subiera una imagen en actitud cercana con el cantante y que todo ocurriera en medio de rumores recientes fue suficiente para que el tema escalara rápidamente.

El foco vuelve así sobre Barby Silenzi, quien horas atrás había enfrentado las versiones asegurando que el pie que se veía en la polémica foto era el suyo, ya que esa selfie había sido tomada durante un viaje en Las Vegas. Ahora, el hermetismo de los protagonistas no hace más que potenciar las sospechas.

El Polaco y la supuesta amante

Cuál es la foto de El Polaco que desató sospechas de infidelidad

Un gesto mínimo en redes volvió a poner bajo la lupa la relación de El Polaco y Barby Silenzi. Tras disfrutar de unos días de alto perfil en Miami y retomar sus compromisos musicales por el norte del país, el cantante publicó una imagen que, lejos de pasar inadvertida, encendió las alarmas entre sus seguidores más atentos.

La postal parecía una selfie más: el artista frente al espejo del baño del hotel donde se encontraba. Sin embargo, un detalle se robó toda la atención. Desde la bañera se distinguía con claridad el pie de una mujer. Ese elemento, casi imperceptible a primera vista, fue suficiente para que estallaran nuevamente las conjeturas. ¿Se trataba de Barby Silenzi o había otra mujer acompañándolo?

Las dudas no tardaron en multiplicarse y el debate se instaló en redes. Para muchos, la incógnita sobre la identidad femenina reavivó los rumores de una posible crisis. Como si fuera poco, horas más tarde El Polaco compartió una historia desde un avión, en la que se lo veía viajando solo y escribió “A casa”. Ese mensaje fue interpretado por varios usuarios como una señal de que la bailarina no habría sido parte de esa etapa de la gira.

El Polaco

Mientras tanto, Barby Silenzi optó por no pronunciarse en un primero momento. No publicó fotos que la mostraran junto a su pareja ni hizo comentarios que despejaran las versiones. Su silencio inicial, lejos de calmar las aguas, potenció aún más las especulaciones en torno al presente sentimental de la pareja.

En tanto, horas más tarde, consultada por Pochi de Gossipeame, la bailarina aseguró tajante y entre risas: "Jajajaja ese es mi pie. Esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas", aclarando que la postal no era actual, así como tampoco comprometía al músico. Claro que sus declaraciones fueron antes de que se viralizasen las nuevas imágenes del músico que lo comprometerían seriamente.