La amante de El Polaco filtró imágenes íntimas en un hotel, desmintió a Barby Silenzi y desató otro escándalo
Cuando parecía que la explicación de Barby Silenzi calmaba el escándalo del “pie”, salieron a la luz fotos íntimas que volvieron a disparar versiones y pusieron contra las cuerdas a El Polaco. Mirá.
24 feb 2026, 09:34
El nombre de El Polaco volvió a quedar en el ojo de la tormenta digital y, esta vez, el motivo no tuvo nada que ver con su carrera musical. Después de que una imagen suya desatara especulaciones por la aparición de un enigmático pie femenino —episodio que Barby Silenzi salió a desactivar asegurando que se trataba del suyo— ahora surgieron nuevas postales que reavivan las versiones de un supuesto vínculo paralelo y dejan nuevamente expuesto a Ezequiel Cwirkaluk.
Todo se desencadenó cuando una usuaria de Instagram compartió en sus historias una serie de videos grabados desde el backstage del show que el cantante ofreció en Tucumán. En esas imágenes se la puede ver muy cerca del artista, entre sonrisas y gestos cómplices, mientras de fondo suena “Primer Amor”, uno de los hits más populares del referente de la cumbia.
Sin embargo, lo que verdaderamente encendió las redes fue una selfie posterior. En la foto, El Polaco aparece pegado a la joven, ambos sonrientes y en un clima que muchos describieron como íntimo. El detalle que más llamó la atención fue que el cantante estaba sin remera. Como si eso fuera poco, antes de esa imagen la joven también había publicado fotos desde un hotel junto al artista, aunque en ese momento en un tono más cercano al de una fan.
En X, varias cuentas especializadas en seguir los escándalos del mundo del espectáculo no tardaron en replicar la secuencia completa: primero el famoso pie, luego la aclaración pública de Silenzi y ahora esta nueva foto que, para muchos usuarios, sería una señal de que habría algo más detrás de la historia.
En la era de las redes sociales, las casualidades rara vez pasan inadvertidas. Que la joven estuviera tras bambalinas en el show de Tucumán, que después subiera una imagen en actitud cercana con el cantante y que todo ocurriera en medio de rumores recientes fue suficiente para que el tema escalara rápidamente.
El foco vuelve así sobre Barby Silenzi, quien horas atrás había enfrentado las versiones asegurando que el pie que se veía en la polémica foto era el suyo, ya que esa selfie había sido tomada durante un viaje en Las Vegas. Ahora, el hermetismo de los protagonistas no hace más que potenciar las sospechas.
Cuál es la foto de El Polaco que desató sospechas de infidelidad
Un gesto mínimo en redes volvió a poner bajo la lupa la relación de El Polaco y Barby Silenzi. Tras disfrutar de unos días de alto perfil en Miami y retomar sus compromisos musicales por el norte del país, el cantante publicó una imagen que, lejos de pasar inadvertida, encendió las alarmas entre sus seguidores más atentos.
La postal parecía una selfie más: el artista frente al espejo del baño del hotel donde se encontraba. Sin embargo, un detalle se robó toda la atención. Desde la bañera se distinguía con claridad el pie de una mujer. Ese elemento, casi imperceptible a primera vista, fue suficiente para que estallaran nuevamente las conjeturas. ¿Se trataba de Barby Silenzi o había otra mujer acompañándolo?
Las dudas no tardaron en multiplicarse y el debate se instaló en redes. Para muchos, la incógnita sobre la identidad femenina reavivó los rumores de una posible crisis. Como si fuera poco, horas más tarde El Polaco compartió una historia desde un avión, en la que se lo veía viajando solo y escribió “A casa”. Ese mensaje fue interpretado por varios usuarios como una señal de que la bailarina no habría sido parte de esa etapa de la gira.
Mientras tanto, Barby Silenzi optó por no pronunciarse en un primero momento. No publicó fotos que la mostraran junto a su pareja ni hizo comentarios que despejaran las versiones. Su silencio inicial, lejos de calmar las aguas, potenció aún más las especulaciones en torno al presente sentimental de la pareja.
En tanto, horas más tarde, consultada por Pochi de Gossipeame, la bailarina aseguró tajante y entre risas: "Jajajaja ese es mi pie. Esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas", aclarando que la postal no era actual, así como tampoco comprometía al músico. Claro que sus declaraciones fueron antes de que se viralizasen las nuevas imágenes del músico que lo comprometerían seriamente.