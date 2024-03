Inyecciones, una enfermera y un gran dolor: crónica de la muerte de los bebés en el Neonatal de Córdoba

Por entonces, los informes determinaron que los dos chicos nacidos el 6 de junio fallecieron por un cuadro de "hiperpotasemia" que fue causado por "por exceso de potasio e insulina inyectada de manera intencional".

Sin embargo, solo a esos dos fallecidos se les hicieron autopsias, en tanto los restantes tres fueron exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para ser sometidos a estudios de ADN.

El duro testimonio de las madres de los bebés

Este lunes, Vanesa Cáceres, la mamá de Francisco, uno de los nenes asesinados, habló con la prensa de Córdoba y dio detalles de su estado anímico. "No puedo parar de imaginar que a esta altura yo tendría a mi hijo de dos años probablemente festejando su cumpleaños y hoy no está conmigo", dijo la mujer en diálogo con Canal C Argentina.

No es la primera vez que las madres hablan. En 2022, María, otra de las afectadas que tuvo a su beba el 6 de junio de ese año, manifestó que su hija nació sana en la franja que ocurrieron los fallecimientos, pero sufrió lesiones que no le fueron explicadas.

"Mi hija nació bien. Horas después cambió de color y se puso fría. El enfermero me dijo que era normal y se fue", relató por entonces a canal 12 de Córdoba, y añadió que ante el alerta de que otro recién nacido se había descompensado, los médicos se acercaron y cuando observaron que la bebé no estaba bien se la llevaron.

Neonatal cordoa telam.jpg Los familiares de los bebés fallecidos en Córdoba continúan pidiendo "Justicia" (Foto: Télam).

"Me devuelven a mi hija estabilizada y con un hematoma en la espalda, que no lo tenía cuando se la llevaron", aseguró, y agregó que por esa lesión estuvo internada más de 20 días debido a una "necropsia" que se le formó en la espalda.

La mujer señaló que los médicos intentaron culparla y acusarla de haber golpeado o quemado a la bebé, quien hoy se encuentra bien, pero realiza un tratamiento dermatológico por la cicatriz en la espalda.

También se sumó la denuncia de Vanesa, quien por entonces manifestó a Todo Noticias que su bebé nació y vivió 11 horas en ese hospital, y que le informaron que el deceso se había producido por una arritmia.

"Nuestro bebé nace sano luego de hacerme una cesárea. Me dijeron que tenía una arritmia, y, cuando lo pude ver, ya estaba intubado. Vivió 11 horas y falleció en el día", apuntó, y añadió que se quedó "con millones de dudas porque los médicos no sabían explicar qué es lo que pasó, ya que fue un embarazo totalmente controlado, totalmente sano".

Heridas de bebé en Córdoba 1.jpg "Me devuelven a mi hija estabilizada y con un hematoma en la espalda, que no lo tenía cuando se la llevaron", aseguró una de las madres.

Además, a poco de conocerse los casos se supo del testimonio del defensor oficial de los Derechos del Niño en Córdoba, Eduardo Caeiro, quien afirmó que "en las fotos de los cuerpitos de los bebés se ven tremendos hematomas, producto de los pinchazos". Las imágenes que trascendieron eran estremecedoras.

Al mismo tiempo, se supo que para 2022 la cantidad de consultas y partos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo comenzó a disminuir a partir de que muchas familias decidieron ir a otras maternidades.

Quién es la enfermera acusada de matar a los bebés en el neonatal de Córdoba

Los investigadores comenzaron a apuntar con rapidez contra Brenda Agüero, una enfermera de 27 años que en la actualidad se encuentra detenida por el hecho y está vinculada directamente con las muertes.

La mujer permanece alojada en la Cárcel de Mujeres que funciona en el Complejo Carcelario Lucchese de Bouwer Pesa. Los investigadores creen que fue ella quien dio las inyecciones a los bebés.

En declaraciones telefónicas desde la cárcel con Cadena 3, Agüero rechazó en 2022 su responsabilidad, dijo que los decesos fueron “intencionales” y apuntó contra el fiscal de la causa.

enfermera_cordoba_bebes.jpg De negro, la enfermera acusada (Foto: archivo).

“Me tiene detenida injustamente. Cuando me lee las pruebas, no tiene ninguna en contra de mí. Lo único que tiene es que estuve en el hospital”, aseguró. Al igual que declaró en la Justicia, la enfermera señaló por las muertes a otro empleado de salud.

“Cuando declaró mi compañero, que estaba en todos los partos, dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en casos de urgencia y no lo debería saber”, contó. Por último, Agüero concluyó: “Yo no aplicaba inyecciones a los bebés. Yo trabajaba en la parte de obstetricia con las mamás, no con los bebés. Manipulaba jeringas con analgésicos, pero con ellas en el preparto cuando tenían dolores”.

Durante la investigación, el entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, presentó su renuncia. Tiempo después, Liliana Asís, exdirectora dela institución, fue detenida por orden del fiscal Raúl Garzón. Hoy, la causa tiene a 11 imputados.

Aunque existen tres acusaciones contra Brenda Agüero, exdirectivos y exfuncionarios, el juicio por la muerte de los bebés en el Neonatal todavía no tiene fecha de inicio.