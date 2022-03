En ese instante y a punta de pistola les pidieron todas las pertenencias que tenían y las llaves del vehículo, donde la mujer había colocado la bolsa con el asado que compró.

La víctima dialogó con el periodista y señaló: “No llegué a poner la llave en el auto cuando el arma me apuntaba en la cabeza. Ahí me gatilló dos veces porque yo siento los ‘click’, pero no salieron. Tampoco me di cuenta que la bala había caído”.

Siguió con el relato, “el auto apareció en un country de Ciudad Evita, había policías custodiándolo para que no se lleven las ruedas, y cuando entré fue ahí que encontré las balas”, detalló la víctima del robo.