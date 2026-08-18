El próximo paso de Benjamín Vicuña tras el explosivo descargo de Mauro Icardi

Según explicó Calabró, la medida que estaría evaluando Vicuña no tendría que ver con una disputa por la tenencia de sus hijos ni con la patria potestad. El foco estaría puesto, en cambio, en la exposición pública y en las acusaciones que, de acuerdo con esta versión, se habrían repetido en distintas oportunidades.

Marina aclaró que no se trata de la tenencia o la patria potestad de los chicos. "No está ni tranquilo ni cruzado de brazos con esto", reveló Calabró.

En ese sentido, los rumores apuntan a una posible acción por hostigamiento, teniendo en cuenta que Vicuña habría quedado nuevamente expuesto públicamente a raíz de cuestionamientos sobre su desempeño como padre.

Qué dijo Benjamín Vicuña tras la filosa acusación de Mauro Icardi

Después del explosivo descargo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña, donde puso en duda su rol como padre, el actor chileno rompió el silencio este martes en diálogo con PrimiciasYa (América TV). Aunque evitó entrar en la polémica y aclaró que no busca alimentar el conflicto, se refirió a su familia y al vínculo con la madre de sus hijos.

Durante el fin de semana, Vicuña había compartido fotos junto a sus hijos y su madre, quien aprovechó esos días para disfrutar de sus nietos. Consultado por Oliver Quiroz sobre cómo vivió ese encuentro, el actor respondió: "Sí, sí, un fin de semana donde tuve la suerte de que mi vieja pueda estar con mis hijos, con sus nietos, así que... bien, bien, contento".

Sin embargo, la charla pronto derivó hacia el fuerte posteo de Icardi, quien lo había criticado públicamente tras sus declaraciones en PH, Podemos Hablar.

Cuando el periodista le preguntó qué opinaba del mensaje del futbolista, Vicuña mostró cierta incomodidad: "¿Qué te parece a vos?". Ante la insistencia del cronista -"Te pregunto a vos que sos el protagonista"-, el actor retrucó: "No, no, yo no soy protagonista. Yo no soy protagonista de nada".

Lejos de escalar el enfrentamiento, Vicuña prefirió tomar distancia y dejar claro que no tiene intención de sumar tensión a un tema que involucra cuestiones familiares.

"A ver, yo no quiero alimentar el odio. No me interesa. Lo que me interesa, está claro, es otra cosa. Que no lo voy a decir tampoco ahora en un programa de televisión. Soy respetuoso del trabajo de ustedes, siempre saben, no me escapo. Lamentablemente ustedes saben dónde vivo. Voy al teatro, laburo, es mi vida. Pero obviamente que no está bueno tener que estar parando para hablar de estas cosas", expresó.

En ese marco, también respondió si había hablado con la China Suárez, madre de sus hijos, tras la repercusión de las declaraciones y el descargo de Icardi. "Con la mamá de mis hijos, sí, por supuesto. Manejamos y tenemos un vínculo por el bienestar de ellos, por la crianza, porque es muy difícil. Digo, para cualquier persona que entienda cuando sos separado y tienes que buscarle la vuelta, los colegios, la vida, la logística, todo", concluyó.