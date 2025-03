Juicio por la muerte de Maradona: qué declararon los médicos que intentaron reanimarlo

En su declaración, Campbell, el profesional especializado en cirugía plástica, detalló de qué forma intentó salvar al Diez y complicó a los médicos que se encontraban a su cuidado al asegurar que, cuando él llegó, Maradona estaba muerto. “Ya no tenía signos vitales hace un tiempo largo”, aseveró.

“El día miércoles que ocurrió el hecho me llama el guardia del barrio a las 12:26. Me estaba preparando para ir a trabajar. Me comentan que Maradona se había descompuesto y que ya habían llamado a la ambulancia. Yo inmediatamente agarré el tensiómetro y el estetoscopio y fui a la casa en auto. Estaba a unos 50 metros”, dijo el doctor.

7JLLMWFEPNGIZP7IBEWPFKSPLY.avif Colin Campbell ingresnado a la sala de audiencia.

Al ingresar al domicilio, Campbell se encontró con el psicólogo imputado Carlos Díaz y en el dormitorio, el médico vecino recordó que Maradona estaba tendido sobre la cama con dos personas auxiliándolo, a quienes identificó como la enfermera Madrid (que será juzgada en otro juicio separado) y el custodio. “A los pies de la cama estaba la psiquiatra que estaba observando lo que hacían”, señaló en referencia a Cosachov.

Qué dijo Juan Carlos Pinto, que firmó el acta de defunción

Juan Carlos Pinto declaró en el juicio sobre su intervención en la muerte de Diego Maradona. Al llegar a la casa en el Barrio San Andrés, el equipo médico continuó con los intentos de reanimación, pero Maradona ya no presentaba signos vitales. "No tenía actividad eléctrica, pero seguimos dándole oxígeno", explicó Pinto.

Después de 15 minutos, el médico concluyó que Maradona había fallecido y fue a informar a los familiares presentes, incluyendo a sus tres hijas y Claudia. "Les fui a decir que el paciente había fallecido", relató Pinto.

P2YPUAF3URAMNJEKEPPNQZPQEI.avif El psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov volvieron a la audiencia.

De esta manera, el médico clínico que acudió en la ambulancia del servicio de emergencias +Vida al Barrio San Andrés, también brindó declaración bajo juramento.“Salimos en código rojo. Llegamos al barrio a los pocos minutos y nos dejaron pasar directo. Nos fueron guiando hacia donde estaba la casa”.