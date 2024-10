L-Gante habló tras los alegatos en la causa por amenazas: "Tengo miedo de quedar preso"

“He aprendido bastante en estos días que estuve presente, sí que me molesta ocuparme de estas cosas, pero trato de mantener la calma”, indicó L-Gante a lo que agregó sobre su exposición ante la Justicia: “Con la mente en banco y con sinceridad le hablé al tribunal, si quisiera decir algo para conmover diría que mi hija lloró porque no me vio los 100 días que estuve detenido y no lo dije”.

Además sostuvo con claridad: “Si es que estoy acá es porque no quise arreglar con plata”, además sostuvo que “lo que dije es que siempre estuvo a disposición de la justicia y sus leyes”.

L-Gante: "Tengo miedo de quedar preso"

El artista, también contó su contexto: “Soy un chico que nació en un barrio bajo y vivo en el mismo país de todos los que estamos acá. En los últimos tiempos recibí varios ataques, que no sé porqué, pero que se vayan a trabajar”.

Por último, Valenzuela sostuvo: “Tengo miedo de quedar preso por un fallo, está claro que yo creo que soy inocente. Lo que aprendí con esto es que hay mucha gente que le es muy fácil llegar a mi y tengo que reunirme más con gente que me quiere”.