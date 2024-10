La letal reacción de L-Gante tras el lapidario posteo de Wanda Nara

Claro que tras la picante Instagram Storie de la morocha, L-Gante no se privó de responderle fiel a su estilo contundente, aunque sutil por cierto, descargando munición pesada contra la mediática con la que, según él, habría vivido un efímero romance que Wanda negó en el programa de Susana porque "el marido está en la casa", disparó en la pantalla de Telefe Elián Valenzuela.

Así, hace unas horas L-Gante se mostró en sus Instagram Stories con la camiseta de Boca y aunque sólo se limitó a saludar con un "Buen día", musicalizó su posteo con una canción que estaría dedicada a Wanda Nara. Se trata de "Doble Vida, punto final", del Súper Quinteto.

“Y vas a la estación, para esperar el tren, a espaldas mías. Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría. Punto final porque ocupo en tu vida el segundo lugar”, dice la letra del explosivo tema. Y si bien en un primer momento pasó desapercibido el letal dardo del cantante hacia la esposa de Mauro Icardi, fue Estafanía Berardi quien ató cabos e infirió que este mensaje tenía a la conductora de Telefe como destinataria directa.

Lapidaria respuesta de Wanda Nara contra L-Gante tras las declaraciones del cantante

A una semana de que se filtrara una foto apasionada de Wanda Nara y L-Gante en Luján, este domingo el cantante de RKT pasó por el living de Susana Giménez y habló a fondo de su vínculo con la actual conductora de Bake Off Famosos.

L-Gante explicó por qué Wanda no blanqueó nunca que tuvieron un romance y fue picante con Mauro Icardi.

“¿Estás enamorado de Wanda?”, le preguntó la diva de los teléfonos. Ahí, el músico lo negó y disparó: “Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, mirá si viene, dice algo y después tiene que volver a la casa y está el marido”.

Luego, Susana le consultó por la foto a lo besos con la conductora de Bake Off Famosos frente a la Basílica de Luján y L-Gante respondió: “Eso fue hace mucho. Fuimos a un boliche ahí en Luján y a la salida pintó foto en la Basílica. Esa foto salió a la luz la semana pasada”.

Más adelante, L-Gante contó cómo conoció a la cantante de Bad Bitch: “Algo que tengo que decir y me tomo el tiempo es que es una gran mujer, una gran mamá. La conocí en un evento que se hizo que era de boxeadores y estaba el Chino Maidana. Ella estaba al lado mío”.

Además, Elian dejó en claro que ahora "no nos hablamos más. Ahora mismo estoy enfocado en mí. Yo no me voy a dejar basurear por personas que son más grandes que yo”.

Es así que este lunes por la mañana, Wanda Nara salió a responderle con todo a L-Gante desde su cuenta de Instagram: "Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida".

Luego sumó: "Cuando habla el despechado la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema. Ojalá hablen de tus canciones".