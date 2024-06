La abuela de Loan habló con A24 y realizó una grave denuncia

La situación se tornó aún más inquietante cuando la anciana explicó quién la estaba amenazando: "Yo que estoy en mi casa no molesto a nadie. Me hablaron que me estaban por llevar presa, que era un hombre de 9 de Julio que vino".

Embed

Al preguntarle sobre la identidad de la persona, Catalina identificó a un tal José Fernández. "¿José Fernández, alguien de la policía?", inquirió Pastor. "Lo había mandado el comisario para que me diga que me calle, que no hable, que no diga nada", respondió la mujer.

"El pomberito": la llamativa explicación de la abuela de Loan

Catalina también apeló a una explicación con tintes esotéricos y habló del "Pomberito" (una especie de duende o espíritu dentro de la cultura guaraní) como el presunto responsable del hecho.

"Puede ser que se lo haya llevado 'el pomberito' y lo haya dejado en el hueco de un árbol", afirmó. Ante la consulta de Facundo Pastor sobre lo sucedido, respondió: "Ya te digo que andaba acá por el campo y dicen, dicen, como lo dicen los de antes, que hay un pomberito que les lleva a las criaturas y les mete por los huecos de los árboles".

Y en la misma línea, agregó: "Llamaron de Buenos Aires a unos sobrinos y me dicen que a ellos les ha pasado así, pero lo encontraron en un hueco de árbol a la criatura".