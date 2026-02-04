A24.com

¡Ingenio puro!

La Reini Gonet sorprendió en MasterChef Celebrity con un disfraz extravagante: "Soy la..."

Sofía “La Reini” Gonet cocinó en la gala de MasterChef Celebrity con un atuendo particular que despertó la admiración tanto del jurado como de sus compañeros. Luego, explicó el motivo detrás de esa elección.

4 feb 2026, 23:24
La Reini (1)
La Reini (1)

La Reini Gonet es una de esas participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) que no le temen a los desafíos. Desde su llegada al certamen dejó en claro que vino a competir en serio, pero también a sumar impronta y personalidad al reality, yendo más allá de lo estrictamente culinario.

Entre los momentos que regaló en el programa, muchos recuerdan cuando apareció a cocinar “pelada”, en homenaje al chef Germán Martitegui. Ahora volvió a sorprender con una de sus ocurrencias: esta vez ingresó al estudio disfrazada de una medalla de oro y explicó el porqué de su elección.

Soy la medalla. Abundancia. Hoy soy la medalla dorada personificada. Había que redoblar la apuesta. Estoy motivada y ya vengo de medallas doradas, y por eso me convertí en este personaje que soy”, dijo Sofía al momento de hacer su presentación en las hornallas ante sus compañeros y el jurado, que también mostró su sorpresa y admiración por el atuendo que lució.

Donato de Santis fue el más impresionado de todos y por eso no dudó en halagar la producción de Gonet: “Es la dorada. Muy bien, es un trabajo espectacular”.

El día que La Reini Gonet fue pelada a MasterChef Celebrity

Fue durante la gala del miércoles 7 de enero de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, volvió a romper esquemas con una aparición que sorprendió a todos. La influencer ingresó a la cocina con la cabeza completamente calva, dejando atrás —al menos por unas horas— su característica cabellera castaña y provocando un inmediato impacto entre participantes, jurado y conducción.

La reacción fue instantánea. “¡Hay alguien nuevo!”, exclamó Wanda Nara al verla entrar al estudio. Lejos de esquivar el momento, Gonet fue directa y explicó su transformación: “Hoy soy Germán Martitegui”. La sorpresa también alcanzó al propio chef, que no ocultó su asombro: “¡Vino pelada!”. Damián Betular, en tanto, celebró el look y lo definió como “un lookazo”, mientras que Agustín “Cachete” Sierra preguntó con humor: “¿Qué es esto? ¿Un tributo a Martitegui?”. Andy Chango completó la escena con ironía: “La Reini se convirtió en Germán, una pesadilla”.

Minutos después, la influencer dio más detalles sobre su decisión y el trasfondo del look: “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria Casán para su libro MeMoria y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Germano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”. Vale aclarar que la calvicie no era real: antes de la grabación, Gonet pasó por maquillaje y peinado para colocarse una prótesis que simulaba la cabeza rapada, mientras su cabello permanecía oculto debajo.

El jurado no escatimó elogios. La conductora destacó la osadía del cambio y la estética elegida: “¿Te puedo decir algo? Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”. Martitegui, el principal destinatario del homenaje, coincidió con la conductora. Fiel a su estilo, La Reini cerró con una explicación tan provocadora como sincera: “Espero que me traiga suerte en la cocina, como meterme en el personaje y poder cocinar algo bien, rico, rico como hace él. Mi idea era ser Martitegui con tetas”.

Y la apuesta, en aquella gala, dio resultado. El cambio de look pareció traerle fortuna: con un plato de láminas de trucha y salmón con crema de palta y lima, mayonesa de curry, aceite de cilantro, chile y jengibre, coronado con una lluvia de hinojos caramelizados en manteca noisette, Sofía logró subir al balcón y sellar una noche redonda.

