La Reini Gonet sorprendió en MasterChef Celebrity con un disfraz extravagante: "Soy la..."

El día que La Reini Gonet fue pelada a MasterChef Celebrity

Fue durante la gala del miércoles 7 de enero de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, volvió a romper esquemas con una aparición que sorprendió a todos. La influencer ingresó a la cocina con la cabeza completamente calva, dejando atrás —al menos por unas horas— su característica cabellera castaña y provocando un inmediato impacto entre participantes, jurado y conducción.

La reacción fue instantánea. “¡Hay alguien nuevo!”, exclamó Wanda Nara al verla entrar al estudio. Lejos de esquivar el momento, Gonet fue directa y explicó su transformación: “Hoy soy Germán Martitegui”. La sorpresa también alcanzó al propio chef, que no ocultó su asombro: “¡Vino pelada!”. Damián Betular, en tanto, celebró el look y lo definió como “un lookazo”, mientras que Agustín “Cachete” Sierra preguntó con humor: “¿Qué es esto? ¿Un tributo a Martitegui?”. Andy Chango completó la escena con ironía: “La Reini se convirtió en Germán, una pesadilla”.

Minutos después, la influencer dio más detalles sobre su decisión y el trasfondo del look: “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria Casán para su libro MeMoria y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Germano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”. Vale aclarar que la calvicie no era real: antes de la grabación, Gonet pasó por maquillaje y peinado para colocarse una prótesis que simulaba la cabeza rapada, mientras su cabello permanecía oculto debajo.

El jurado no escatimó elogios. La conductora destacó la osadía del cambio y la estética elegida: “¿Te puedo decir algo? Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”. Martitegui, el principal destinatario del homenaje, coincidió con la conductora. Fiel a su estilo, La Reini cerró con una explicación tan provocadora como sincera: “Espero que me traiga suerte en la cocina, como meterme en el personaje y poder cocinar algo bien, rico, rico como hace él. Mi idea era ser Martitegui con tetas”.

Y la apuesta, en aquella gala, dio resultado. El cambio de look pareció traerle fortuna: con un plato de láminas de trucha y salmón con crema de palta y lima, mayonesa de curry, aceite de cilantro, chile y jengibre, coronado con una lluvia de hinojos caramelizados en manteca noisette, Sofía logró subir al balcón y sellar una noche redonda.