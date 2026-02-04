Las hijas de Wanda Nara no quieren ir al cumple de Magnolia: la furia de Icardi

Embed

Cuándo y dónde se casarían Mauro Icardi y la China Suárez

Una fuerte versión sacudió al mundo del espectáculo luego de la información que dio a conocer Facundo Ventura. El periodista aseguró este miércoles 4 de febrero en La Mañana con Moria (El Trece) que la China Suárez y Mauro Icardi estarían planeando casarse este año, una vez finalizado el proceso de divorcio del futbolista con Wanda Nara. ¿Dónde y cuándo sería la boda?

Según explicó el panelista, el avance de la causa judicial en Italia sería clave para que el delantero pueda dar ese ansiado paso. “Se viene la sentencia de divorcio en Italia. Como es un divorcio vincular, esto le permite, una vez que se dé, la posibilidad de que se vuelva a casar”, sostuvo al aire.

En ese sentido, el hijo de Luis remarcó la confianza del futbolista respecto al desenlace del conflicto legal: “Como él está muy confiado de que le va a salir todo bien con este divorcio, me contaron que se casa”.

“Está planeando una superpropuesta matrimonial para casarse este año con la China Suárez”, agregó, dando a entender que el futbolista ya estaría organizando un momento especial para formalizar la relación.

Por último, Ventura sumó un dato que alimentó aún más las especulaciones sobre el evento. “Y también me contaron que se van a casar en Argentina”, detalló, lo que abriría la puerta a una celebración cerca de su círculo íntimo y afectos más cercanos.