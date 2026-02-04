A24.com

Indignación y reproche

Las hijas de Wanda Nara no quieren ir al cumple de Magnolia: la furia de Icardi

Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, festejará sus 8 años en los próximos días. Aunque Mauro Icardi no podrá estar presente en la celebración, hizo un pedido puntual: que sus hijas asistan al cumpleaños de la pequeña.

4 feb 2026, 22:28
Mientras se ultiman los detalles para el cumpleaños de Magnolia, hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, crece el malestar de Mauro Icardi, ya que las niñas no querrían asistir al festejo que será este fin de semana.

La pequeña celebrará sus 8 años rodeada de sus papás y de todos aquellos que la acompañan día a día en su crecimiento. Será un festejo pensado para ella, con un clima íntimo y familiar, en el que no faltarán los afectos más cercanos, los juegos y los detalles especiales para agasajarla en una fecha tan significativa.

“El 7 de febrero es el cumpleaños de Magnolia, hija de la China y Vicuña. Va a estar Vicuña, también la China. Se va a organizar en la Casa de los Sueños. No va a estar Icardi", anunció Pilar Smith en LAM (América TV).

Sobre el enojo del futbolista, sorprendió que aparentemente Wanda Nara no tendría problema en que tanto Francesca e Isabella asistan: "Mauro les pidió a sus hijas que vayan al festejo. Me dicen que Wanda les dijo a las niñas: ‘yo las llevo’, pero también me contaron que las nenas no quieren ir al cumpleaños. Mauro está enojado porque quiere que vayan. Las veces que han ido es porque él se los pide”.

Cuándo y dónde se casarían Mauro Icardi y la China Suárez

Una fuerte versión sacudió al mundo del espectáculo luego de la información que dio a conocer Facundo Ventura. El periodista aseguró este miércoles 4 de febrero en La Mañana con Moria (El Trece) que la China Suárez y Mauro Icardi estarían planeando casarse este año, una vez finalizado el proceso de divorcio del futbolista con Wanda Nara. ¿Dónde y cuándo sería la boda?

Según explicó el panelista, el avance de la causa judicial en Italia sería clave para que el delantero pueda dar ese ansiado paso. “Se viene la sentencia de divorcio en Italia. Como es un divorcio vincular, esto le permite, una vez que se dé, la posibilidad de que se vuelva a casar”, sostuvo al aire.

En ese sentido, el hijo de Luis remarcó la confianza del futbolista respecto al desenlace del conflicto legal: “Como él está muy confiado de que le va a salir todo bien con este divorcio, me contaron que se casa”.

Está planeando una superpropuesta matrimonial para casarse este año con la China Suárez, agregó, dando a entender que el futbolista ya estaría organizando un momento especial para formalizar la relación.

Por último, Ventura sumó un dato que alimentó aún más las especulaciones sobre el evento. “Y también me contaron que se van a casar en Argentina”, detalló, lo que abriría la puerta a una celebración cerca de su círculo íntimo y afectos más cercanos.

Lo más visto