La curiosa zona donde el narco peruano tiene su búnker en la Villa Zavaleta: las imágenes del lugar

Entre los lugares allanados, se encontraría el búnker a cargo de Pequeño J, en el que se encontró dinero y viandas, lo que hace suponer a los investigadores que el sitio se encontraba activo días antes del operativo.

La zona del búnker se encuentra en el ingreso a la Villa 21-24, ubicado entre las fronteras de los nuevos complejos habitacionales del barrio de Pompeya; la cancha de Huracán, a 400 metros; y la cancha de Barracas Central, a 200 metros.

Cómo fue el operativo de allanamiento del miércoles por la noche

Las autoridades realizaron múltiples allanamientos en busca de un hombre de nacionalidad peruana señalado como el principal sospechoso del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, pero no lograron dar con su paradero. Los investigadores creen que sería quien ordenó los asesinatos.

Mientras tanto, la causa avanza con cuatro detenidos por homicidio agravado: Miguel Ángel Villanueva Silva (27), también peruano; y los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Los cuatro serán indagados este jueves por el fiscal de la UFI N° 2 descentralizada de La Matanza, Gastón Dupláa, quien deberá precisar el grado de participación y las calificaciones legales que corresponderán a cada uno.

De acuerdo con la investigación, Villanueva Silva e Ibarra figuran como los dueños de la vivienda de Florencio Varela donde se encontraron enterrados los cuerpos de las jóvenes. Ambos fueron arrestados en un hotel de las afueras, mientras que Parra y González Guerrero estaban en la propiedad al momento del operativo.

El perfil de Villanueva Silva es seguido de cerca por la Justicia, ya que existen sospechas de que tendría conexiones con organizaciones narco peruanas vinculadas a la Villa 1-11-14, en el barrio porteño de Flores. Aunque no aparece en registros locales de narcotráfico, el fiscal Diego Iglesias, de la PROCUNAR, fue convocado para colaborar en las pesquisas.

La investigación apunta a esclarecer los móviles del crimen y la identidad del hombre prófugo, cuya captura es considerada clave para entender la trama narco detrás del caso.