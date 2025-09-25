La revelación de un perito sobre la transmisión en vivo de las muertes del triple crimen: "Nunca..."

"Los ajustes de cuenta que nosotros tenemos en el mundo narco son cientos. Acá el detalle más importante es que estas chicas son explotadas sexualmente, inclusive una de ellas claramente abusada porque es menor de edad", agregó el perito e insistió que el "fenómeno social" que se puede observar en este caso "es precisamente la prostitución". Y completó: "Las prostitutas, las trabajadoras sexuales, son víctimas extremadamente vulnerables en el medio social".

Sobre la violencia hacia las mujeres contó: "Nosotros a la muerte de una mujer la calificamos de alguna manera como crímenes intramuros, crímenes puertas adentro, donde pareciera que el Estado, la sociedad no tiene que estar presente o no le incumbe, porque es un problema que llaman privado, cuando en realidad el verdadero compromiso es de todos nosotros. La lectura no es fulano mató a la mujer. O como en este caso, fulano mató a tres chicas. La sociedad tiene que comprometerse también".

Respecto a la calificación del delito como femicidio, el perito expresó que la "narco-criminalidad, la estamos visto dirigida contra mujeres y del sexo femenino" y amplió que "hay una actitud machista acá, indudablemente". "Esto es una cuestión de machismo porque que hubo alguna sustracción", analizó sobre las versiones que aseguran que Lara podría haber sustraído mercancía que le pertenecía al narco.

"La violencia narco, particularmente en la villa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha generado una multiplicidad de víctimas. En algún caso, pluralidad de víctimas. Yo tengo algunos casos registrados de tres o cuatro personas muertas en un solo hecho", reveló.

Respecto a trascendencia pública que alcanzó el caso por la brutalidad de quien ordenó los asesinatos, Torre remarcó: "El criminal siempre tiene el síndrome de la inmortalidad. El criminal siempre piensa que va a ser impune. Si no, no cometería delitos" y complementó: "Este individuo comete estos hechos con la convicción de que va a ser impune, porque maneja indudablemente un esquema de poder" porque "cree que por ese esquema de poder no va a ser detenido".