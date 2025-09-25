El misterioso audio sobre el peruano que impacta en la causa del triple crimen: "Nos daban muy buena plata para..."

La investigación por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en La Matanza suma nuevas aristas tras la difusión de un audio exclusivo. En la grabación, una persona relata cómo le ofrecieron dinero para 'guardar' a un hombre de nacionalidad peruana buscado por la policía, presuntamente vinculado a los hechos. El audio expone conversaciones entre allegados al sospechoso: "Ayer a las ocho de la noche vino un loquito conocido y nos dijo que nos daba muy buena plata para cuidar un departamento porque hay un chabón que lo está buscando la policía, un peruano", se escucha.