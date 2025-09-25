En vivo Radio La Red
LA PISTA NARCO

El misterioso audio sobre el peruano que impacta en la causa del triple crimen: "Nos daban muy buena plata para..."

En una grabación exclusiva, un hombre relata que le ofrecieron dinero para 'guardar' a un prófugo vinculado al tiple femicidio narco de Florencio Varela.

"NOS DABAN MUY BUENA PLATA PARA CUIDAR A UN PERUANO"

La investigación por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en La Matanza suma nuevas aristas tras la difusión de un audio exclusivo. En la grabación, una persona relata cómo le ofrecieron dinero para 'guardar' a un hombre de nacionalidad peruana buscado por la policía, presuntamente vinculado a los hechos. El audio expone conversaciones entre allegados al sospechoso: "Ayer a las ocho de la noche vino un loquito conocido y nos dijo que nos daba muy buena plata para cuidar un departamento porque hay un chabón que lo está buscando la policía, un peruano", se escucha.

"¿Escuchaste a las pibitas estas que desaparecieron? Lara, Brenda y Morena. Bueno, ¿sabés qué? Ayer a las 8 de la noche vino un loquito conocido y agarró y nos dijo que nos daba muy buena plata, muy buena plata para cuidar un departamento porque hay un chabón que lo está buscando la policía, un peruano", consulta un hombre en un audio a su interlocutor.

El mismo hombre continúa: "Escuchando una conversación entre ellos. Uno dice 'Sí, este pelotudo se metió en problemas con las guachas esas que están buscando por todos lados'".

desaparicion-brenda-lara-morena

Esa afirmación, le generó sospechas al hombre que preguntó: con preocupación "¿Vos sabés cómo se llama el peruano ese que dicen, cómo se llama o cómo es, no sabés nada?. Y si ellos te mandan una foto, si puedo sacarle una foto o te digo cómo es, o lo rasgo.

El caso genera inquietud no solo por el posible involucramiento del extranjero sino también por las demoras en la actuación judicial. El fiscal interviniente señaló que los cuerpos fueron hallados en Lomas de Zamora, fuera de su jurisdicción original, lo que podría complicar el proceso legal: "Lo que no puede ocurrir es que la justicia esté esperando cuatro días para intervenir". Además, se cuestiona la falta de aplicación inmediata del alerta Sofía ante una menor desaparecida.

Expertos consultados advierten sobre maniobras distractivas e impunidad previa y posterior al hecho. Mientras tanto, persiste el interrogante sobre el paradero del principal sospechoso conocido como "Pequeño Jota", quien podría haber sido ocultado o trasladado fuera del país por familiares. La causa sigue abierta con fuertes críticas al accionar judicial.

