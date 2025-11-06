La desesperada búsqueda de la familia de Abril Romero y la pista en Bolivia

Los graves antecedentes penales de Velazco

Velazco tiene antecedentes por rebeldía y denuncias por violencia de género. Según fuentes judiciales, la causa en su contra ya había sido elevada a juicio, pero nunca se presentó ante la Justicia.

La familia de Cristian aseguró no saber dónde está. Pero Pablo no les cree. "Lo ayudaron, porque la buscaron por todos lados, no puede ser que nadie la haya visto. Me asusta porque ahora que se hizo viral, sabe que no zafa. Entonces me asusta", confiesa.

búsqueda menor 16

La carta que dejó Abril fue breve y desconcertante. “Que no la busquemos, que se iba con el amor de su vida.” Para su familia, esa frase fue escrita por orden de Cristian.

“Creo que fue manipulada. Mi hija no salía de su casa, iba al colegio, a ver amigas, a cumpleaños. Pero no salía. El tiene 32 años, pero dijo cuando empezó a salir con mi hija que tenía 22", dice Pablo Romero.

En qué estado está la investigación

La investigación por la desaparición de Abril incluye allanamientos en General Rodríguez y pedidos de colaboración en distintas provincias del norte argentino. También se tomaron declaraciones a familiares del sospechoso en Salta. Sin embargo, no hay rastros concretos del paradero de la joven.

La Justicia mantiene activa una alerta amarilla a nivel nacional y trabaja con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Sifebu) y Missing Children. Las hipótesis van desde una posible fuga consentida hasta una privación ilegal de la libertad.

El padre no baja los brazos: “Le iba bien en la escuela, quería estudiar profesora de inglés. Habíamos averiguado en la Universidad de La Matanza para anotarla”, cuenta con angustia sobre su hija.