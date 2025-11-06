La desesperada búsqueda de la familia de Abril Romero y la pista en Bolivia
Abril Nilda Romero Miranda fue vista por última vez el 18 de septiembre en General Rodríguez. Su familia sospecha, Cristian Velazco, un hombre de 32 años con antecedentes por violencia de género, la habría llevado al norte del país.
El último contacto de Abril fue el 25 de septiembre, cuando llamó a su madre desde un número que luego se supo estaba radicado en Tartagal, Salta. “Le dijo a mi ex mujer que me diga que no la busque más. Y mi ex mujer le respondió: ‘tu papá te va a buscar por cielo y tierra’. Y ahí cortaron”, contó Pablo Romero, el padre de la joven en declaraciones a la prensa. Las antenas confirmaron que el teléfono pertenecía al cuñado del sospechoso.
Desde entonces, todas las señales apuntan al norte del país, y el temor de la familia es que Velazco haya cruzado a Abril ilegalmente a Bolivia, como hizo años atrás con una expareja menor de edad. “Tengo miedo de que se borre. Ponele que está en Bolivia, ¿cómo la encuentro?”, se pregunta el padre.
Los padres de Abril habían autorizado que la adolescente conviviera con Velazco en un departamento cercano a su casa. Pero la relación terminó mal: “La golpeó, hicimos la denuncia. Ella quería terminar la relación, estaba cansada. A los pocos días, por mensaje él le insistió y ella aflojó. Después, se enojó porque hicimos la denuncia”, relató Pablo Romero.
Los graves antecedentes penales de Velazco
Velazco tiene antecedentes por rebeldía y denuncias por violencia de género. Según fuentes judiciales, la causa en su contra ya había sido elevada a juicio, pero nunca se presentó ante la Justicia.
La familia de Cristian aseguró no saber dónde está. Pero Pablo no les cree. "Lo ayudaron, porque la buscaron por todos lados, no puede ser que nadie la haya visto. Me asusta porque ahora que se hizo viral, sabe que no zafa. Entonces me asusta", confiesa.
La carta que dejó Abril fue breve y desconcertante. “Que no la busquemos, que se iba con el amor de su vida.” Para su familia, esa frase fue escrita por orden de Cristian.
“Creo que fue manipulada. Mi hija no salía de su casa, iba al colegio, a ver amigas, a cumpleaños. Pero no salía. El tiene 32 años, pero dijo cuando empezó a salir con mi hija que tenía 22", dice Pablo Romero.
En qué estado está la investigación
La investigación por la desaparición de Abril incluye allanamientos en General Rodríguez y pedidos de colaboración en distintas provincias del norte argentino. También se tomaron declaraciones a familiares del sospechoso en Salta. Sin embargo, no hay rastros concretos del paradero de la joven.
La Justicia mantiene activa una alerta amarilla a nivel nacional y trabaja con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Sifebu) y Missing Children. Las hipótesis van desde una posible fuga consentida hasta una privación ilegal de la libertad.
El padre no baja los brazos: “Le iba bien en la escuela, quería estudiar profesora de inglés. Habíamos averiguado en la Universidad de La Matanza para anotarla”, cuenta con angustia sobre su hija.