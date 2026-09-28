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¡Escándalo! Facundo Moyano reveló con qué megafamosa lo descubrió Nicole Neumann y por qué lo dejó: "Se sintió..."

Facundo Moyano habló por primera vez de su separación de Nicole Neumann y dejó una confesión que se escuchó con claridad, pese a su estado de extrema agitación durante la charla con Moria Casán.

28 sept 2026, 12:12
Facundo Moyano reveló que Nicole Neumann lo dejó porque lo pescó con otra famosa

Facundo Moyano reveló que Nicole Neumann lo dejó porque lo pescó con otra famosa

Facundo Moyano reveló que Nicole Neumann lo dejó porque lo pescó con otra famosa

Facundo Moyano reveló que Nicole Neumann lo dejó porque lo pescó con otra famosa

Facundo Moyano protagonizó una entrevista con Moria Casán para La mañana con Moria (El Trece), que fue tendencia durante todo el fin de semana. El viernes se emitieron apenas diez minutos y este lunes se pasó completa. El exdiputado se mostró alterado y acelerado: se reía, lloraba, dejaba las frases sin terminar y saltaba de un tema a otro sin pausa, lo que hizo difícil seguirle el hilo.

En medio de esa extraña presentación, Moyano dejó definiciones llamativas. Habló por primera vez de su ruptura con Nicole Neumann y contó que la decisión la tomó ella, por las infidelidades o los celos de la modelo. Fue Moria quien reconstruyó el episodio y recordó el "particular currículum de infidelidades" que, según ella, ostenta el dirigente.

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La diva contó que Facundo Moyano asistió con Nicole Neumann a una fiesta de la revista Gente y que, en un momento, se olvidó de ese detalle y se acercó a hablar con ella. Nicole llegó justo cuando su pareja le decía a la conductora que estaba "hablando" con Susana Giménez. "Nicole estaba ahí con todo su garbo, con toda su elegancia y con toda su belleza y de repente escuchó eso que dijiste como si ella no estuviera ahí", describió Moria.

"Y bueno, por eso me dejó", admitió Moyano, aunque enseguida sonrió nervioso y se retractó: "No, no, no". Y agregó: "Un llamado, o acercarme y decirte que me atraés, que me parecés una mujer atractiva, eso es infidelidad. No tengo por qué explicar esto".

Con Moria insistiendo, el hijo de Hugo Moyano contó otro episodio que molestó a Nicole: "Esa noche se enojó mucho porque después no subí una foto a sus redes". La diva cerró con una chicana: "Vos sos un bragueta caliente, tenés un historial de infidelidades que es tremendo, che. Vos te acercaste esa noche y me apoyaste, y después me dijiste que estabas con Susana, cómo no se iba a sentir incómoda Nicole si estaba al lado escuchando eso".

El enojo de Moria Casán con Facundo Moyano en La mañana con Moria

El viernes, Facundo Moyano había aceptado ir al programa de Moria Casán para hablar del escándalo con Candela Arizaga, pero el dirigente se presentó en el estudio cuando faltaban pocos minutos para el cierre y la diva no ocultó su enfado.

"10.31 mi amor, aunque sea que llegue para y 40. Facundo querido... ¡Todo mal!", exclamó La One. "No sabía que eras vos la que me estaba acosando", respondió él, entre risas.

"¿Acosando? ¿Este chico está bien?", se sorprendió Moria. "Te estoy jodiendo, te traje un regalo", le respondió Facundo, mientras ingresaba al set. "Vení a darmelo porque el programa termina en 8 minutos", remarcó la diva.

"Te pedí perdón", comentó Facundo Moyano reconociendo su error por llegar tarde. Y la conductora le dijo antes de comenzar a charlar en el estudio: "Vení a pedirme perdón de rodillas por favor Moyano. Viniste un poco tarde".

     

 

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