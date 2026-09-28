¡Escándalo! Facundo Moyano reveló con qué megafamosa lo descubrió Nicole Neumann y por qué lo dejó: "Se sintió..."

Con Moria insistiendo, el hijo de Hugo Moyano contó otro episodio que molestó a Nicole: "Esa noche se enojó mucho porque después no subí una foto a sus redes". La diva cerró con una chicana: "Vos sos un bragueta caliente, tenés un historial de infidelidades que es tremendo, che. Vos te acercaste esa noche y me apoyaste, y después me dijiste que estabas con Susana, cómo no se iba a sentir incómoda Nicole si estaba al lado escuchando eso".

El enojo de Moria Casán con Facundo Moyano en La mañana con Moria

El viernes, Facundo Moyano había aceptado ir al programa de Moria Casán para hablar del escándalo con Candela Arizaga, pero el dirigente se presentó en el estudio cuando faltaban pocos minutos para el cierre y la diva no ocultó su enfado.

"10.31 mi amor, aunque sea que llegue para y 40. Facundo querido... ¡Todo mal!", exclamó La One. "No sabía que eras vos la que me estaba acosando", respondió él, entre risas.

"¿Acosando? ¿Este chico está bien?", se sorprendió Moria. "Te estoy jodiendo, te traje un regalo", le respondió Facundo, mientras ingresaba al set. "Vení a darmelo porque el programa termina en 8 minutos", remarcó la diva.

"Te pedí perdón", comentó Facundo Moyano reconociendo su error por llegar tarde. Y la conductora le dijo antes de comenzar a charlar en el estudio: "Vení a pedirme perdón de rodillas por favor Moyano. Viniste un poco tarde".