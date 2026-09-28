Habló la abogada del papá de Agostina Vega tras una nueva imputación a Claudio Barrelier: "Estamos ante un depredador"

Ahora, con la nueva imputación formalizada, algunos de esos elementos comenzaron a adquirir relevancia dentro de la investigación.

La nueva imputación contra Claudio Barrelier

El último jueves, la Justicia avanzó contra Barrelier por un delito relacionado con la tenencia de representaciones de menores vinculadas a actividades sexuales explícitas y/o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La acusación constituye una nueva causa dentro del complejo expediente que tiene como principal eje el asesinato de Agostina Vega.

Hasta el momento, la investigación se había concentrado en reconstruir qué ocurrió alrededor del crimen de la adolescente y cuál fue la participación de las personas que quedaron bajo sospecha. Sin embargo, el contenido obtenido de los dispositivos electrónicos habría incorporado un elemento adicional que ahora deberá ser analizado judicialmente.

La existencia de este material llevó a los investigadores a profundizar el análisis de la información almacenada en los equipos secuestrados.

En ese contexto, la abogada de la familia de Agostina manifestó que el expediente contiene información que considera especialmente delicada.

“Hay información muy sensible”, señaló Alaniz al explicar por qué durante las últimas semanas habían optado por no hacer públicos determinados detalles de la causa.

Según explicó, la decisión estuvo vinculada fundamentalmente con la protección de la adolescente y con la necesidad de evitar que información de carácter sensible pudiera difundirse antes de que la Justicia determinara su alcance.

La advertencia de la abogada: “Puede haber habido más víctimas”

Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue la interpretación planteada por la representante legal de la familia respecto de las posibles derivaciones del hallazgo.

Alaniz sostuvo que la nueva evidencia podría indicar que existen otras personas afectadas, aunque esa hipótesis deberá ser establecida por la investigación judicial.

“Esto nos indica que puede haber habido más víctimas”, afirmó la abogada.

La declaración abre uno de los interrogantes centrales de esta nueva etapa: determinar si el material encontrado está vinculado exclusivamente con el expediente que investiga el crimen de Agostina o si podría guardar relación con otros hechos.

Por ahora, no se conoce públicamente el alcance total de la información que habría sido recuperada de los dispositivos electrónicos. Tampoco está establecido judicialmente que existan otras víctimas.

Por ese motivo, las hipótesis deberán ser corroboradas mediante nuevas pericias, análisis informáticos y eventualmente otras medidas de prueba.

El material digital puede aportar información sobre archivos, fechas, comunicaciones, dispositivos utilizados y otros elementos que permitan reconstruir cómo se obtuvo y almacenó el contenido investigado. Sin embargo, la existencia de archivos en un dispositivo no determina por sí sola quién los produjo, cómo llegaron allí ni cuál fue la participación concreta de una persona en su generación.

Esos aspectos forman parte precisamente de lo que deberá establecer la Justicia.

Qué se investiga sobre el contenido encontrado

Una de las preguntas que surgió después de la nueva imputación es si Barrelier habría producido personalmente parte del material investigado.

Consultada sobre esa posibilidad, Alaniz respondió que no descarta ninguna hipótesis, aunque aclaró que todavía no conoce en profundidad todo el contenido que fue hallado en la computadora del detenido.

La diferencia resulta relevante para la investigación, ya que una cosa es establecer la existencia de material almacenado en un dispositivo y otra determinar su origen, producción, circulación y eventual utilización.

Las pericias sobre los equipos electrónicos pueden convertirse, en ese sentido, en una herramienta fundamental para determinar la secuencia de los hechos.

Los investigadores deberán establecer qué información estaba almacenada, desde cuándo, si existieron intercambios con otras personas y qué otros dispositivos o cuentas podrían estar relacionados.

También será necesario determinar si existen elementos que permitan vincular esos archivos con personas concretas.

Todo esto deberá realizarse bajo las reglas correspondientes a la investigación judicial y teniendo especialmente en cuenta la protección de las posibles víctimas.

La hipótesis del supuesto “trofeo”

Durante sus declaraciones, Fernanda Alaniz también se refirió a una de las hipótesis que manejan dentro de la investigación.

La representante de la familia sostuvo que consideran que Barrelier podría haber conservado el material como una suerte de “trofeo”.

Se trata de una interpretación expresada por la abogada y no de una conclusión judicial definitiva.

En esa línea, Alaniz manifestó: “Realmente estamos ante un depredador y queremos llegar a fondo”.

La expresión forma parte de la valoración realizada públicamente por la representante de la familia a partir de los elementos que, según indicó, aparecen en el expediente.

Mientras tanto, la Justicia deberá determinar qué valor probatorio tienen esos elementos y si permiten establecer nuevas responsabilidades.

La investigación podría avanzar ahora en distintas direcciones: desde el análisis exhaustivo de los dispositivos hasta la identificación de eventuales personas relacionadas con el contenido y la reconstrucción de su origen.

La situación de Marianela Palmero

La nueva imputación contra Barrelier no fue el único aspecto sobre el que se pronunció la abogada de la familia.

Alaniz también cuestionó la situación procesal de Marianela Palmero, pareja de Barrelier, quien fue imputada como presunta encubridora del asesinato junto con otras personas.

La abogada consideró que el rol que habría tenido Palmero en los hechos debería ser analizado con mayor profundidad.

En particular, sostuvo que no considera que su participación pueda limitarse a la figura del encubrimiento.

“Yo creo que él tiene una persona en su vida que no es una encubridora nada más, sino que es una partícipe”, afirmó.

La letrada también sostuvo que Palmero habría estado vinculada al escenario donde ocurrió el crimen y agregó que, de acuerdo con su interpretación de los elementos reunidos, “la sitúo en la escena del crimen”.

Estas declaraciones reflejan la posición de la representación legal de la familia y deberán ser contrastadas con las pruebas incorporadas al expediente.

La calificación jurídica de cada persona involucrada dependerá, en última instancia, de los elementos que pueda reunir la investigación y de las decisiones que adopte la Justicia.

Una investigación que incorpora nuevas preguntas

El avance de la causa contra Barrelier por la tenencia de material de abuso sexual infantil introduce nuevos interrogantes en una investigación que ya estaba marcada por la gravedad del crimen de Agostina Vega.

Uno de los principales puntos que deberá establecerse es si los elementos encontrados guardan alguna relación directa con el asesinato o si corresponden a hechos independientes.

También será necesario determinar si existe evidencia suficiente para investigar la eventual existencia de otras víctimas.

Por ahora, esa posibilidad aparece como una hipótesis que deberá ser corroborada, y no como un hecho judicialmente establecido.

Otro interrogante estará centrado en el origen del material encontrado. Las pericias informáticas podrían resultar determinantes para reconstruir cuándo fueron incorporados los archivos, qué dispositivos estuvieron involucrados y si existieron comunicaciones relacionadas con ellos.

La información digital puede permitir reconstruir movimientos y vínculos que de otra manera serían difíciles de establecer. Por eso, en causas complejas, el análisis forense de computadoras y teléfonos puede convertirse en una de las principales fuentes de evidencia.

El análisis de los dispositivos será clave

A partir de ahora, una parte importante del trabajo de los investigadores estará concentrada en determinar qué información contienen los dispositivos secuestrados y qué relación tiene con la causa.

La nueva imputación significa que la Justicia encontró elementos suficientes para avanzar formalmente sobre Barrelier por un delito distinto del homicidio que se investiga.

Sin embargo, todavía deberán determinarse numerosos aspectos vinculados con esa acusación.

Entre ellos, el origen del material, el período durante el cual habría sido almacenado, la eventual intervención de terceros y la posible existencia de otros hechos relacionados.

En paralelo, continuará la investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Agostina Vega y el rol que habría tenido cada una de las personas que quedaron bajo sospecha.

Para la familia de la adolescente, el objetivo ahora es que se profundice cada una de las líneas investigativas.

La abogada Fernanda Alaniz dejó planteada públicamente esa postura al reclamar que se avance hasta determinar el alcance completo de los elementos incorporados al expediente.

Mientras tanto, la nueva imputación abre una etapa diferente para Claudio Barrelier. La investigación ya no se concentra exclusivamente en reconstruir el crimen de Agostina Vega, sino también en establecer qué hay detrás del material encontrado en los dispositivos electrónicos y si ese hallazgo puede conducir a nuevos hechos, nuevas personas afectadas o nuevas responsabilidades.

Por tratarse de una investigación en curso, las hipótesis deberán ser corroboradas por la Justicia antes de convertirse en conclusiones definitivas.