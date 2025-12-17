La drástica decisión de Natalia Oreiro sobre la crianza de su hijo Atahualpa.

Finalmente, la actriz valoró el rol de la escuela y el entorno cercano en este proceso: “Si en su grupo más cercano lográs consensuar con las familias, es más fácil. Él también está muy acompañado desde la escuela en ese planteo. En su curso son 38 compañeros, de los cuales entre 12 o 14 todavía están con esto de no tener hasta los 14. Y a los 16 sería la entrega del teléfono que se le llama inteligente”. Así, Oreiro dejó en claro que su decisión busca priorizar el bienestar emocional de su hijo por encima de las presiones de la época.

natalia oreiro 2

¿Qué pasó entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña en la entrega de los Martín Fierro?

Los Martín Fierro suelen dejar momentos de emoción, sorpresas y también cruces incómodos entre los famosos invitados. Eso fue lo que ocurrió entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña durante los Martín Fierro de Cine 2025, donde, según se contó al aire, el actor chileno habría evitado en todo momento cruzarse con la actriz uruguaya.

En Puro Show (El Trece) se conocieron detalles de la tensa situación entre ambos, quienes compartieron elenco en la ficción Entre caníbales en 2015. “¿Qué pasó anoche entre Vicuña y Natalia Oreiro?”, preguntó Pampito, y fue Nancy Duré quien aportó su testimonio tras haber estado sentada junto al ex de la China Suárez durante la ceremonia.

“A Vicuña lo tenía al lado, sentadito al lado mío, muy buena onda, Vicuña. En un momento me preguntó el rating. Por eso yo empecé a preguntar cómo andaba de rating, a ver si andaba bien o mal. Y sabe de televisión, el tipo”, relató la periodista, antes de meterse de lleno en el incómodo episodio que involucró a Oreiro, quien terminó llevándose el Oro por su trabajo en cine.

Según contó Duré, la situación se dio cuando Oreiro fue convocada para subir al escenario y su vestido se enganchó en las escaleras de la Usina del Arte. “Gimena Accardi, que estaba adelante en un momento, la ayuda un poquito, Natalia la mira, le da un beso, la saluda. Atrás de Gimena Accardi estaba Vicuña, que la miraba como diciendo ‘acá estoy, saludame’. Lo ignoró por completo”, aseguró. Incluso reveló que, aunque Vicuña ayudó a destrabar el vestido rojo de la actriz, “no se saludaron”.

Pampito sumó que, pese a la cordialidad de Oreiro con todos, el actor tomó distancia también en la alfombra roja. “Más allá de eso, estaba en la alfombra roja Natalia Oreiro haciendo la nota con Guido Záffora, que estaban haciendo la transmisión en vivo. Son amigotes”, explicó. Sin embargo, remarcó que Vicuña habría buscado esquivar el encuentro: “Como estaba Natalia Oreiro dando notas, él se fue por otra puerta a un salón a saludar gente. Entonces venían los productores y le decían ‘Benjamín, vení por favor’, y él respondía ‘pará que estoy saludando’, todo para no cruzarse”.

“No sucedió el saludo”, remarcó Nancy Duré. Y Pampito cerró con una conclusión contundente: “El más incómodo era él, no quería cruzarse con Natalia. No sé si no quería la foto con ella, lo que sí sé es que no quería cruzarse con Natalia Oreiro”.