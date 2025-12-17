La desesperada estrategia judicial de Morena Rial tras la renuncia de su abogado, Alejandro Cipolla

Durante la semana se conoció que Alejandro Cipolla habría desistido de continuar con la defensa de Morena Rial en la causa que la mantiene detenida en la cárcel de Magdalena, imputada por múltiples delitos vinculados a robos.
Luego de que Alejandro Cipolla decidiera dar un paso al costado en la defensa de Morena Rial, la influencer se movió a contrarreloj y activó un nuevo plan para lograr la libertad.
Durante la semana se conoció que Alejandro Cipolla habría desistido de continuar con la defensa de Morena Rial en la causa que la mantiene detenida en la cárcel de Magdalena, imputada por múltiples delitos vinculados a robos.
Tras esa determinación, la influencer se vio obligada a reorganizar de urgencia su situación judicial y salir en busca de un nuevo letrado que le permita avanzar con un pedido de libertad en el corto plazo. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza un nombre: Marcelo D’Angelo, abogado con gran experiencia y conocido por representar también a Jana Maradona en el juicio por la muerte de su papá, Diego Maradona.
“Pusieron a otro letrado. No entendí por qué, porque estaba Martín. Lo que queda es esperar", dijo el exbogado de la influencer en DDM (América TV). Y agregó sobre los motivos: "Empezamos a hablar y renuncié”.
Además, agregó Martín Candalaft sobre el nombre en cuestión: “Marcelo D’Angelo es un abogado muy serio, técnico. No mediático. No lo conocemos hablando. Va a presentar un recurso de casación pidiendo la domiciliaria. Si bien las chances no son altas… tiene una especie de doble conforme: tenés la sala y la jueza en contra”.
"Procesalmente no hay mucho que hacer. Es una realidad que hay que esperar una elevación a juicio o tratar de arreglar una salida alternativa. Si no se va a patear parae enero, febrero o marzo", detalló Cipolla en el ciclo.
Alejandro Cipolla sorprendió en las últimas horas al anunciar públicamente que no continuará como abogado defensor de Morena Rial, quien permanece detenida desde hace varios meses en el penal de Magdalena. La decisión fue comunicada por el propio letrado a través de un extenso descargo en sus redes sociales, donde explicó los motivos de su apartamiento.
En sus historias de Instagram, Cipolla abrió el comunicado con una declaración contundente: “Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”.
“Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”, remarcó el abogado, acerca de que su decisión apunta a resguardar el proceso judicial.
Sin embargo, Cipolla también dejó en claro que seguirá expresando su postura públicamente y no piensa correrse del debate mediático: “Mi opinión en los medios no va a ser silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”.
Por último, cerró su descargo con una aclaración tajante, buscando despejar cualquier tipo de especulación en torno a su salida de la causa: “Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”.