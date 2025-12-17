La desesperada estrategia judicial de Morena Rial tras la renuncia de su abogado, Alejandro Cipolla

"Procesalmente no hay mucho que hacer. Es una realidad que hay que esperar una elevación a juicio o tratar de arreglar una salida alternativa. Si no se va a patear parae enero, febrero o marzo", detalló Cipolla en el ciclo.

Por qué renunció Alejandro Cipolla

Alejandro Cipolla sorprendió en las últimas horas al anunciar públicamente que no continuará como abogado defensor de Morena Rial, quien permanece detenida desde hace varios meses en el penal de Magdalena. La decisión fue comunicada por el propio letrado a través de un extenso descargo en sus redes sociales, donde explicó los motivos de su apartamiento.

En sus historias de Instagram, Cipolla abrió el comunicado con una declaración contundente: “Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”.

“Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”, remarcó el abogado, acerca de que su decisión apunta a resguardar el proceso judicial.

Sin embargo, Cipolla también dejó en claro que seguirá expresando su postura públicamente y no piensa correrse del debate mediático: “Mi opinión en los medios no va a ser silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”.

Por último, cerró su descargo con una aclaración tajante, buscando despejar cualquier tipo de especulación en torno a su salida de la causa: “Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”.