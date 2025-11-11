La desgarradora despedida de la madre de Débora Bulacio Del Valle: "Hasta que..."
El cuerpo de la mujer de 38 años fue hallado cerca de donde la vieron por última vez, en un camping de Necochea. Su pareja es el principal sospechoso y está detenido.
La desgarradora despedida de la madre de Débora Bulacio Del Valle.
La ciudad de Necochea está conmocionada. Este martes por la tarde, la Policía bonaerense encontró el cuerpo de Débora Damaris Bulacio, la mujer de 38 años que estaba desaparecida desde la madrugada del domingo, cuando fue vista por última vez en el camping Miguel Lillo, donde se encontraba con su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, ahora detenido e imputado por femicidio.
El cuerpo fue hallado semienterrado en una zona boscosa cercana al camping, luego de tres días de intensa búsqueda. En el operativo participaron bomberos, personal de Defensa Civil y diversas divisiones de la Policía bonaerense. “Es un lugar muy grande, con mucha vegetación. Se patrulló desde el domingo, pero el hallazgo se concretó hoy”, explicó el fiscal Walter Pierrestégui, a cargo de la investigación.
Tras confirmarse la trágica noticia, María Luisa del Valle, madre de Débora, publicó una carta conmovedora en Facebook. “Tocó tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, volá alto hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos y queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas y tus ganas de siempre ayudar a los demás”, escribió.
En otro fragmento, expresó: “Dios nos prestó por un ratito tu vida.Abrazo a tu bebé que te esperaba allí arriba y te encontraste con tu hermanita mayor. Seguro ya estás abrazándolos y diciéndoles ‘te amo’”. Y cerró con una promesa: “Hasta que nos volvamos a abrazar. Mientras viva, lucharemos por vos. Se hará justicia. Te quisieron ocultar, pero sos luz, y en las tinieblas la luz resplandece”.
Las últimas horas de Débora y la reconstrucción del crimen
De acuerdo con la investigación, el asesinato habría ocurrido entre las 22 del sábado y las 5 del domingo, el mismo día en que se perdió todo contacto con la víctima. “En ese rango de horas sucedió todo. Él se retiró caminando del camping por el túnel de salida”, detalló el fiscal Pierrestégui.
Una cámara de seguridad resultó clave para orientar la búsqueda y ubicar el área donde finalmente apareció el cuerpo. “No fue la única prueba, pero sí una pieza determinante, junto con los testimonios de la gente del camping y el trabajo de los peritos tecnológicos”, explicó el fiscal.
El detenido y el avance de la causa
Ángel Andrés Gutiérrez fue imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que prevé prisión perpetua. El acusado se negó a declarar y rechazó someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, algo que Pierrestégui calificó como “llamativo”.
Mientras tanto, los investigadores esperan los resultados de la autopsia y continúan con las tareas de rastrillaje para encontrar el teléfono celular de la víctima, que podría aportar información clave para el expediente.