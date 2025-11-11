La desgarradora despedida de la madre de Débora Bulacio Del Valle: "Hasta que..."

el-posteo-de-la-madre-de-debora-foto-facebook-maria-luisa-del-valle-ZOIQJNPYOVDRNEYT44F7MKMJ7M

Las últimas horas de Débora y la reconstrucción del crimen

De acuerdo con la investigación, el asesinato habría ocurrido entre las 22 del sábado y las 5 del domingo, el mismo día en que se perdió todo contacto con la víctima. “En ese rango de horas sucedió todo. Él se retiró caminando del camping por el túnel de salida”, detalló el fiscal Pierrestégui.

Una cámara de seguridad resultó clave para orientar la búsqueda y ubicar el área donde finalmente apareció el cuerpo. “No fue la única prueba, pero sí una pieza determinante, junto con los testimonios de la gente del camping y el trabajo de los peritos tecnológicos”, explicó el fiscal.

Gutiérrez caso Bulacio femicida Ángel Andrés Gutiérrez fue imputado por homicidio doblemente calificado.

El detenido y el avance de la causa

Ángel Andrés Gutiérrez fue imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que prevé prisión perpetua. El acusado se negó a declarar y rechazó someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, algo que Pierrestégui calificó como “llamativo”.

Mientras tanto, los investigadores esperan los resultados de la autopsia y continúan con las tareas de rastrillaje para encontrar el teléfono celular de la víctima, que podría aportar información clave para el expediente.