En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pity Álvarez
Juicio
JUICIO

La importante declaración de la mamá de Pity Álvarez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz: "Me daba..."

El músico permanece en terapia intermedia del Hospital Tornú y es sometido a estudios ordenados por la Justicia civil. En paralelo, su madre Cristina Congiú declaró como testigo en el juicio.

La madre de Pity Álvarez declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz: Me daba realmente temor

La madre de Pity Álvarez declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz: "Me daba realmente temor"

Mientras Pity Álvarez continúa internado en terapia intermedia del Hospital Tornú tras sufrir una crisis hipertensiva, el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz sumó el miércoles un nuevo testimonio. La madre del músico, Cristina Congiú, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 y habló sobre la relación que existía entre su hijo y la víctima.

Leé también Pity Álvarez chocó y huyó: se supo la tremenda frase que le dijo al otro conductor
pity alvarez choco y huyo: se supo la tremenda frase que le dijo al otro conductor

La audiencia se desarrolló pese al pedido de la defensa para suspenderla debido al estado de salud del acusado. El planteo fue rechazado y el debate continuó con la declaración de Congiú, quien relató situaciones que, según explicó, había vivido durante las visitas que realizaba a su hijo en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Uno de los puntos centrales de su testimonio estuvo relacionado con el vínculo entre Álvarez y Díaz. Según informó Clarín, la mujer aseguró que su hijo le había contado que atravesaba situaciones de “acoso permanente” y que tenía dificultades para llevar adelante algunas actividades de su vida cotidiana.

Congiú también describió cómo era su propia relación con Díaz y aseguró que comenzó a sentirse intimidada cuando se cruzaba con él durante sus visitas al músico. “Me daba realmente temor”, declaró.

Según su relato, llegó incluso a acercarse a una comisaría para consultar por lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, aseguró que en ese momento no quisieron tomarle una denuncia debido a que, según le indicaron, no contaba con pruebas que permitieran respaldar su planteo.

Qué contó sobre la relación entre Pity Álvarez y Cristian Díaz

Durante su declaración, Congiú también se refirió a las circunstancias que rodeaban el vínculo entre su hijo y Díaz. De acuerdo con lo que manifestó ante el tribunal, Álvarez le había contado que Díaz pretendía intervenir en su relación con las drogas.

La mujer sostuvo que, según lo que su hijo le había relatado, Díaz intentaba llevarlo hacia determinados lugares donde podía conseguir estupefacientes.

No obstante, Congiú marcó una diferencia entre aquello que conocía directamente y lo que había llegado a saber por terceros. En ese sentido, aclaró que algunas de las referencias que tenía sobre Díaz provenían de comentarios realizados por vecinos y que no podía confirmar personalmente todas esas versiones.

Su testimonio se produjo mientras el proceso judicial continúa por el homicidio ocurrido en 2018, por el que Álvarez enfrenta el juicio oral.

Pity Álvarez continúa internado

La declaración de la madre del músico tuvo lugar mientras Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú. El cantante ingresó por la guardia durante la madrugada y posteriormente fue trasladado a terapia intermedia, donde continúa bajo observación y sometido a distintos estudios luego de sufrir una crisis hipertensiva.

El martes a la madrugada, Pity había protagonizado un choque en una estación de servicio de La Paternal. Según había explicado su abogado, Sebastián Queijeiro, después del accidente la hermana del músico le retiró las llaves y la documentación del vehículo.

Tras una discusión, Álvarez habría sufrido una fuerte suba de presión y posteriormente fue trasladado al centro de salud. Los médicos también detectaron un cuadro de deterioro cognitivo en el contexto de la crisis de presión.

En paralelo, la Justicia civil ordenó una serie de evaluaciones para determinar si el músico representa un peligro para sí mismo o para terceros. Por el momento, Álvarez permanece estable y bajo atención médica, mientras el proceso judicial por el crimen de Cristian Díaz continúa.

En pocas palabras

  • Madre de Pity Álvarez: Declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz.
  • Estado de salud: El músico continúa internado en terapia intermedia del Hospital Tornú.
  • Investigación judicial: Se realizan estudios ordenados por la Justicia civil sobre su estado.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pity Álvarez Juicio Noticias A24
Notas relacionadas
Tras el choque en una estación, Pity Álvarez fue internado y crece la incertidumbre por el juicio
Urgencia e incertidumbre por Pity Álvarez: fue internado y permanece en terapia intermedia
Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y se fue: el video

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar