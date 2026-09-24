La importante declaración de la mamá de Pity Álvarez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz: "Me daba..."

Según su relato, llegó incluso a acercarse a una comisaría para consultar por lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, aseguró que en ese momento no quisieron tomarle una denuncia debido a que, según le indicaron, no contaba con pruebas que permitieran respaldar su planteo.

Qué contó sobre la relación entre Pity Álvarez y Cristian Díaz

Durante su declaración, Congiú también se refirió a las circunstancias que rodeaban el vínculo entre su hijo y Díaz. De acuerdo con lo que manifestó ante el tribunal, Álvarez le había contado que Díaz pretendía intervenir en su relación con las drogas.

La mujer sostuvo que, según lo que su hijo le había relatado, Díaz intentaba llevarlo hacia determinados lugares donde podía conseguir estupefacientes.

No obstante, Congiú marcó una diferencia entre aquello que conocía directamente y lo que había llegado a saber por terceros. En ese sentido, aclaró que algunas de las referencias que tenía sobre Díaz provenían de comentarios realizados por vecinos y que no podía confirmar personalmente todas esas versiones.

Su testimonio se produjo mientras el proceso judicial continúa por el homicidio ocurrido en 2018, por el que Álvarez enfrenta el juicio oral.

Pity Álvarez continúa internado

La declaración de la madre del músico tuvo lugar mientras Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú. El cantante ingresó por la guardia durante la madrugada y posteriormente fue trasladado a terapia intermedia, donde continúa bajo observación y sometido a distintos estudios luego de sufrir una crisis hipertensiva.

El martes a la madrugada, Pity había protagonizado un choque en una estación de servicio de La Paternal. Según había explicado su abogado, Sebastián Queijeiro, después del accidente la hermana del músico le retiró las llaves y la documentación del vehículo.

Tras una discusión, Álvarez habría sufrido una fuerte suba de presión y posteriormente fue trasladado al centro de salud. Los médicos también detectaron un cuadro de deterioro cognitivo en el contexto de la crisis de presión.

En paralelo, la Justicia civil ordenó una serie de evaluaciones para determinar si el músico representa un peligro para sí mismo o para terceros. Por el momento, Álvarez permanece estable y bajo atención médica, mientras el proceso judicial por el crimen de Cristian Díaz continúa.