La violenta amenaza que recibió Fernando Burlando en pleno juicio a "Pity" Álvarez

La amenaza, de acuerdo con la información que trascendió, incluyó una referencia a una agresión física contra el abogado: “Te vas a tener que hacer el comedor de vuelta porque te voy a bajar todos los dientes”, habría dicho el hombre en el audio.

Améndola decidió informar lo ocurrido cuando se reanudó la audiencia. Luego de que el presidente del tribunal diera paso al secretario para mencionar a los testigos citados para la jornada, el abogado pidió la palabra. “Para que se tenga conocimiento hago esta mención”, explicó Améndola antes de detallar que Burlando había recibido una amenaza a través de un mensaje de audio.

El presidente del tribunal le preguntó entonces si la intimidación ya había sido denunciada. El abogado respondió que Burlando estaba realizando la presentación correspondiente. “Tomamos conocimiento”, señaló el presidente del tribunal tras escuchar la información.

Burlando formalizó la situación ante la Justicia

El abogado representa a la familia de Cristian Díaz, víctima en la causa que se encuentra actualmente en juicio. Tras recibir el mensaje, decidió poner la amenaza en conocimiento del tribunal y avanzar con una presentación formal. La decisión permitió que la intimidación quedara asentada dentro del ámbito judicial en el que se desarrolla el proceso.

El episodio se produjo mientras continúa el juicio por el crimen de Cristian Díaz, un proceso que tuvo distintas instancias y planteos de las partes durante su desarrollo.