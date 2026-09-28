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La violenta amenaza que recibió Fernando Burlando en pleno juicio a "Pity" Álvarez

El abogado representa a la familia de Cristian Díaz, la víctima por cuyo crimen es juzgado el músico. Tras recibir un mensaje intimidatorio, Burlando realizó una presentación formal ante el tribunal que interviene en el proceso.

Amenaza de muerte contra Fernando Burlando en pleno juicio a Pity Álvarez

Amenaza de muerte contra Fernando Burlando en pleno juicio a "Pity" Álvarez

Fernando Burlando, abogado de la familia de Cristian Díaz en el juicio contra Pity Álvarez, fue amenazado de muerte a través de un mensaje de audio que recibió en su teléfono. La intimidación ocurrió el viernes pasado y fue informada durante la reanudación de una de las audiencias del proceso.

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El encargado de poner la situación en conocimiento del tribunal fue Fabián Améndola, abogado de la querella. Según explicó durante la audiencia, Burlando recibió el mensaje alrededor de las 11 de la mañana y decidió realizar una presentación para dejar constancia de lo ocurrido. La amenaza se produjo en medio del juicio por el crimen de Cristian Díaz, asesinado en 2018, y mientras continúa el proceso que tiene a Pity Álvarez como acusado.

El mensaje cuestionaba la intervención de Burlando en la causa

Durante la audiencia, Améndola explicó que una persona acusó a Burlando de “atacar a Pity” por su intervención como representante de la familia de Díaz.

Según relató el abogado de la querella, el autor del mensaje también hizo referencia a la víctima y sostuvo que Cristian Díaz “estaba bien muerto”. Después, lanzó una advertencia directa contra Burlando y aseguró que lo iba a esperar cuando saliera del tribunal.

La amenaza, de acuerdo con la información que trascendió, incluyó una referencia a una agresión física contra el abogado: “Te vas a tener que hacer el comedor de vuelta porque te voy a bajar todos los dientes”, habría dicho el hombre en el audio.

Améndola decidió informar lo ocurrido cuando se reanudó la audiencia. Luego de que el presidente del tribunal diera paso al secretario para mencionar a los testigos citados para la jornada, el abogado pidió la palabra. “Para que se tenga conocimiento hago esta mención”, explicó Améndola antes de detallar que Burlando había recibido una amenaza a través de un mensaje de audio.

El presidente del tribunal le preguntó entonces si la intimidación ya había sido denunciada. El abogado respondió que Burlando estaba realizando la presentación correspondiente. “Tomamos conocimiento”, señaló el presidente del tribunal tras escuchar la información.

Burlando formalizó la situación ante la Justicia

El abogado representa a la familia de Cristian Díaz, víctima en la causa que se encuentra actualmente en juicio. Tras recibir el mensaje, decidió poner la amenaza en conocimiento del tribunal y avanzar con una presentación formal. La decisión permitió que la intimidación quedara asentada dentro del ámbito judicial en el que se desarrolla el proceso.

El episodio se produjo mientras continúa el juicio por el crimen de Cristian Díaz, un proceso que tuvo distintas instancias y planteos de las partes durante su desarrollo.

En pocas palabras

  • Fernando Burlando: El abogado de la familia de Cristian Díaz recibió una amenaza de muerte vía audio mientras se lleva a cabo el juicio a "Pity" Álvarez.
  • Contenido del mensaje: El audio intimidatorio acusaba a Burlando de "atacar a Pity" y advertía con agredirlo físicamente.
  • Acción legal: Burlando realizó una presentación formal ante el tribunal para dejar constancia de la amenaza recibida.
Resumen generado por Thinkindot AI
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