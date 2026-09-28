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ACUSADO DEL HOMICIDIO DE CRISTIAN DÍAZ

Crisis nerviosa, intento de escape y suspensión de la audiencia: qué pasó en el juicio contra "Pity" Álvarez

El músico permanece internado en el Hospital Tornú y debía conectarse de manera virtual al juicio por el homicidio de Cristian Díaz.

Cristian “Pity” Álvarez enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Díaz

Cristian “Pity” Álvarez enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. (Foto: archivo).

La audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz fue suspendida este lunes, luego de que el músico sufriera una crisis nerviosa cuando intentaban trasladarlo dentro del Hospital Tornú para que pudiera participar del debate de manera virtual. Según se informó, habría intentado escaparse de la clínica durante ese episodio.

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La jornada había comenzado poco después de las 11 y contemplaba la declaración de varios testigos. Sin embargo, la situación de salud de Álvarez volvió a ocupar el centro de la audiencia después de que su defensa reclamara nuevamente la suspensión del proceso.

Los abogados del músico argumentaron que no estaban dadas las condiciones para continuar sin su presencia. “No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente”, sostuvo el abogado Javier Baños. Tanto la Fiscalía como la querella se opusieron al planteo.

La crisis de Pity Álvarez que terminó con la suspensión de la audiencia

Después de deliberar, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 resolvió inicialmente continuar con el juicio y ampliar la evaluación sobre la salud mental del músico.

Como Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú, se dispuso un cuarto intermedio para intentar que participara de la audiencia mediante una conexión virtual desde una computadora.

Para concretar la comunicación, debían trasladarlo desde terapia intermedia hasta una sala común. Fue durante ese procedimiento cuando el cantante sufrió una crisis nerviosa y habría intentado escaparse de la clínica.

Ante la situación, Álvarez fue contenido y llevado nuevamente a la habitación en la que se encontraba. Finalmente, el Tribunal decidió suspender la audiencia.

Por qué Pity Álvarez está internado

La defensa del músico ya había solicitado interrumpir el juicio debido a su internación en el Hospital Tornú, adonde fue trasladado después de sufrir una crisis hipertensiva.

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños habían sostenido que continuar con el proceso en esas condiciones podía afectar sus derechos y garantías. También hicieron referencia a estudios ordenados por la Justicia civil en el marco de un expediente iniciado por un pedido de curatela.

Durante la audiencia de este lunes Cristian "Pity" &Aacute;lvarez tuvo una crisis nerviosa cuando intentaban conectarlo de manera virtual al juicio. (Foto: archivo).

Durante la audiencia de este lunes Cristian "Pity" Álvarez tuvo una crisis nerviosa cuando intentaban conectarlo de manera virtual al juicio. (Foto: archivo).

Ese planteo había sido rechazado por el tribunal, que consideró que no existía una situación nueva que justificara frenar el debate.

El juez Gustavo Goerner señaló además que Álvarez no estaba obligado a concurrir a las audiencias durante esta instancia, ya que se encontraba representado por sus abogados. Su presencia sí será necesaria durante los alegatos y cuando se dé a conocer el veredicto.

El fiscal Sandro Abraldes también se había manifestado en contra de suspender el proceso y cuestionó los reiterados pedidos realizados por la defensa.

Qué declaró la madre de Pity Álvarez

En una de las audiencias anteriores declaró Cristina Congiú, madre del músico, quien se refirió a la relación que mantenían su hijo y Cristian Díaz.

Según relató, Álvarez le había contado que sufría una situación de “acoso permanente” por parte de Díaz. Congiú también afirmó que ella misma se había sentido intimidada durante algunos encuentros con la víctima en el barrio Samoré.

Cristina Congi&uacute;, madre de Pity &Aacute;lvarez, declar&oacute; durante el juicio y asegur&oacute; que su hijo le hab&iacute;a contado que sufr&iacute;a una situaci&oacute;n de &ldquo;acoso permanente&rdquo; por parte de Cristian D&iacute;az. (Foto: archivo).

Cristina Congiú, madre de Pity Álvarez, declaró durante el juicio y aseguró que su hijo le había contado que sufría una situación de “acoso permanente” por parte de Cristian Díaz. (Foto: archivo).

Además de la madre del cantante, declararon un amigo del barrio y un integrante de su equipo de trabajo. En otra audiencia también prestó testimonio un vecino que había intervenido en la pelea entre Álvarez y Díaz.

El crimen por el que juzgan a Pity Álvarez

El músico está acusado por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, Álvarez y Díaz comenzaron una discusión que luego derivó en una pelea. En esas circunstancias, el cantante habría sacado una pistola que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y disparado contra Díaz en la cabeza. Posteriormente habría realizado otros tres disparos hacia la misma zona. Después del ataque, Álvarez abandonó el lugar y fue detenido horas más tarde.

Cristina Congi&uacute;, madre de "Pity" &Aacute;lvarez, declar&oacute; durante el juicio y asegur&oacute; que su hijo le hab&iacute;a contado que sufr&iacute;a una situaci&oacute;n de &ldquo;acoso permanente&rdquo; por parte de Cristian D&iacute;az. (Foto: archivo).

Cristina Congiú, madre de "Pity" Álvarez, declaró durante el juicio y aseguró que su hijo le había contado que sufría una situación de “acoso permanente” por parte de Cristian Díaz. (Foto: archivo).

El peritaje estableció que Díaz murió como consecuencia de “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro.

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