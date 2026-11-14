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Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de un policía en Merlo y descubrieron un impactante vínculo

Marcelo Fabián Mareque fue arrestado en Paso del Rey, acusado de haber asesinado a un cabo primero durante un intento de robo. En los allanamientos encontraron cocaína y plantas de marihuana.

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de un policía en Merlo. (Foto: Policía

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de un policía en Merlo. (Foto: Policía, mejorada con IA)

La investigación por el crimen del policía federal Nicolás José Aragón, de 30 años, asesinado durante un intento de robo en Merlo, sumó nuevos elementos tras la detención del principal sospechoso. Se trata de Marcelo Fabián Mareque, un joven de 19 años, que fue capturado en Paso del Rey, partido de Moreno, y cuya familia registra antecedentes judiciales vinculados con la comercialización de drogas.

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El acusado fue localizado en una vivienda de la calle Corvalán al 5000, donde residía su novia, una adolescente de 14 años. Al advertir la presencia policial, intentó escapar primero en una motocicleta y luego a pie, pero fue reducido por los efectivos.

Durante la persecución, Mareque descartó una media que contenía diez pequeños tubos con cocaína, según la información incorporada a la investigación. El procedimiento permitió avanzar sobre el entorno del sospechoso y establecer conexiones con una causa previa por narcomenudeo en Moreno, en la que habían sido detenidos sus hermanos.

Mientras tanto, la Justicia continúa buscando al segundo delincuente que habría participado del ataque contra Aragón, quien era padre de dos hijos pequeños. La captura de Mareque se produjo durante un operativo realizado por efectivos policiales en Paso del Rey, partido de Moreno, a partir de una orden judicial emitida por el juez Maximiliano Carletti, titular del Juzgado de Garantías N.º 4 de Morón.

La medida había sido solicitada por los fiscales Claudio Oviedo y Ezequiel Lovillo, responsables de la investigación por el asesinato del efectivo de la Policía Federal Argentina. Los agentes se encontraban realizando tareas preparatorias para allanar una vivienda de la calle Corvalán al 5000 cuando el sospechoso salió del domicilio a bordo de una motocicleta.

Al advertir el despliegue policial, intentó escapar rápidamente del lugar, pero terminó abandonando el vehículo y continuó la huida corriendo. Los efectivos lograron interceptarlo a pocos metros.

Durante ese recorrido, el joven se desprendió de una media que contenía diez pequeños tubos con una sustancia blanca, identificada como cocaína. Tras su detención, los investigadores continuaron con los allanamientos previstos para reunir elementos relacionados con el homicidio.

Una familia investigada por narcomenudeo

Uno de los datos que surgió durante la investigación fue que el domicilio donde detuvieron a Mareque no era su residencia habitual, sino la vivienda de su novia, de 14 años. Posteriormente, los policías allanaron la casa del acusado, ubicada en Segundo Sombra al 5100, entre Marconi y Da Vinci, también en Paso del Rey.

En ese inmueble secuestraron tres plantines de marihuana. Al revisar los antecedentes judiciales de la propiedad, los investigadores establecieron que la vivienda ya había sido allanada aproximadamente dos meses antes en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

En aquel procedimiento, los hermanos de Mareque habían sido detenidos, acusados de liderar una organización dedicada a la venta de drogas en el barrio. Además, según la información publicada por Primer Plano Online, los padres de la adolescente con la que mantenía una relación también se encuentran detenidos por una causa vinculada con el narcotráfico.

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Nicolás José Aragón tenía 30 años y era papá de dos pequeños hijos: lo fusilaron a corta distancia en el intento de robo de su moto. (Foto: redes sociales)

El robo de una moto que permitió avanzar en la investigación

Una de las pruebas que permitió relacionar distintos episodios delictivos fue una chapa patente que los atacantes perdieron durante la fuga tras el crimen del policía federal. Según la reconstrucción de los investigadores, antes del ataque contra Aragón se había producido un robo en San Antonio de Padua, también en el partido de Merlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.45 del sábado anterior, en la esquina de Belgrano y Bernardo de Irigoyen. Allí, dos delincuentes que circulaban en motocicleta interceptaron a un vecino que conducía una Corven Mirage 110 de color negro.

Los asaltantes lo hicieron caer al suelo y, bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron el vehículo. Horas después, el cabo primero Nicolás José Aragón fue atacado en la esquina de avenida Bicentenario y Filiberto, en el barrio Pompeya de Merlo.

Durante la huida, los agresores perdieron la patente de la motocicleta en la que circulaban. Cuando los investigadores verificaron el dominio, comprobaron que correspondía al vehículo robado previamente en San Antonio de Padua. Ese hallazgo permitió establecer una conexión entre ambos hechos y se convirtió en un elemento importante para reconstruir los movimientos de los sospechosos.

Cómo fue el asesinato de Nicolás José Aragón en Merlo

El cabo primero Nicolás José Aragón, de 30 años, fue atacado por dos delincuentes cuando circulaba por el barrio Pompeya, en Merlo. De acuerdo con la investigación, los agresores se movilizaban en una motocicleta y lo interceptaron mediante una modalidad similar a la utilizada en el robo cometido anteriormente en San Antonio de Padua.

Durante el asalto, uno de los atacantes le disparó a corta distancia y el proyectil impactó en el pecho del policía. Aragón intentó defenderse con su arma reglamentaria, pero los delincuentes lograron arrebatársela antes de escapar. Aunque inicialmente habrían intentado sustraerle también la motocicleta, finalmente abandonaron esa intención y huyeron del lugar.

En azul la casa de la novia de Mareque; en rojo el domicilio en el que viv&iacute;a el sospechoso, en la misma manzana.&nbsp;

En azul la casa de la novia de Mareque; en rojo el domicilio en el que vivía el sospechoso, en la misma manzana.

El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, murió aproximadamente 24 horas después del ataque, como consecuencia de la grave herida de bala. La investigación estableció que el arma utilizada para dispararle era de calibre .380.

Qué pena podría recibir el acusado por el crimen del policía federal

Tras su detención, Mareque fue trasladado para prestar declaración indagatoria ante la Justicia. Sin embargo, el joven de 19 años se negó a declarar y quedó formalmente imputado por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae.

Esta última figura penal se aplica cuando un homicidio se comete para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para procurar la impunidad. En caso de ser declarado culpable bajo esa calificación, podría recibir una condena a prisión perpetua. La investigación continúa abierta y todavía resta determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Buscan al segundo sospechoso del asesinato en Merlo

Mientras Mareque permanece detenido, los investigadores continúan trabajando para localizar al otro hombre que habría participado del ataque contra Nicolás José Aragón. En la causa intervienen efectivos de la DDI Morón, junto con personal del Destacamento Pompeya, la Estación de Policía de Merlo y la Delegación Morón de Delitos Complejos de la Policía Federal.

Los investigadores buscan reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del asesinato, además de establecer si existen otras personas involucradas en los hechos. La detención de Mareque representa un avance en el expediente, pero la búsqueda del segundo acusado continúa siendo una de las prioridades de la investigación.

En pocas palabras

  • Detenido por crimen: Marcelo Fabián Mareque, de 19 años, fue arrestado por el asesinato del policía Nicolás José Aragón.
  • Hallazgos en allanamientos: Se secuestró cocaína y plantas de marihuana en operativos vinculados a su familia.
  • Conexión narcomenudeo: Los hermanos del detenido ya habían sido arrestados en causas por venta de drogas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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