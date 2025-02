La emotiva reflexión de la prima de Kim Gómez sobre el brutal asesinato: "Una parte de mí..."

"Lo que necesitamos es difusión de todo lo que está pasando", afirmó la joven. "Por favor, que se haga Justicia. Hay muchas leyes que se tiene que repensar; que se trabaje para que esto cambie, que no vuelva a haber ninguna Kim más", aseveró.

Embed

Sobre los menores implicados, sostuvo: "Creo que todos queremos que pague. Es muy difícil, es algo que pienso mucho: qué se puede hacer cuando es una criatura la que cometió el crimen".

Y agregó: "Si un nene de 14 años puede cometer un crimen como este, tiene que poder pagarlo (..) Es muy triste. Pero, una parte de mí cree que es muy estructural. No es solo meterlo preso (...) muchas veces salen y salen peor, con más ganas de robar y de matar, porque el sistema está mal".

Cómo sigue la causa tras el asesinato de Kim Gómez

Por otro lado, este viernes será una jornada especial en el juzgado ya que la jueza María José Lescano resolverá si los dos chicos implicados, de 17 y 14 años, continuarán detenidos.

La fiscal Carmen Ibarra, de la UFI N°3 de Menores de La Plata, solicitó que el menor siga detenido en un instituto de máxima seguridad, sin recibir ningún beneficio por su edad.

Con respecto al mayor, la fiscal pidió que se le conceda la prisión preventiva por el delito de homicidio en ocasión de robo. Este jueves se negó a declarar.

image.png

En medio del último adiós a la niña asesinada, el papá de Kim contó que un familiar de uno de los detenidos lo llamó: “Fue para pedirme perdón. Quiero que vengas, y me digas a la cara lo que me dijiste por teléfono. Tenés coraje para enfrentarme, a ver si sos sincero. Tu hijo me la mató”.

“Sé que soy fuerte, pero me siento mal, soy como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma, me llevaron a mi nenita”, manifestó en la puerta del cementerio.